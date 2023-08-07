Bước qua tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn tưng bừng, tiền tài nở rộ, vạn sự như ý, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 07/08/2023 12:20

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn tưng bừng, tiền tài nở rộ, vạn sự như ý, giàu có vang danh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Sửu.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Trong thời điểm này, họ nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn tưng bừng, tiền tài nở rộ, vạn sự như ý, giàu có vang danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn tưng bừng, tiền tài nở rộ, vạn sự như ý, giàu có vang danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để. Tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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