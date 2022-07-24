Bước qua tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc ai: 3 con giáp này cứ sống giàu sang phú quý, sung túc dư dả, tình cảm thăng hoa, đời đời hưởng lộc

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Bước qua tháng 7 âm lịch, con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Con giáp phát tài tháng 7 âm này phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với sự nỗ lực bấy lâu của bạn. Tuổi Mão sẽ đón cơ may tài lộc khá lớn vào thời gian này. Bản mệnh dễ dàng tìm được đối tác làm ăn hợp ý, lợi nhuận tăng vọt lên đáng kể.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Đặc biệt, đây là thời điểm mà tài lộc đại phát, con giáp này dễ có tiền tỷ trong tay. Có quý nhân ghé thăm cơ nên vận trình sẽ có nhiều biến chuyển bất ngờ theo hướng tích cực hơn hẳn.

Đây là tiền đề để tuổi Mão sớm gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc và làm bàn đạp để tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Nhờ vậy, cuộc sống của bạn trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có thể khiến không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị đấy!

Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi khoa học cho biết, tháng 7 âm lịch tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Theo đó, trong thời gian tới, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến Mùi có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Tháng 7 âm lịch tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo