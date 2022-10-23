Bước qua tháng 10 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp được hưởng lộc Thần tài, quý nhân phù trợ, dẫn lối, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 11:05

Cuộc sống của những con giáp này sẽ lên hương trông thấy trong tháng 10 âm lịch này.

Tuổi Sửu

Vận trình của tuổi Sửu có phần khởi sắc lên trông thấy trong tháng 10 âm lịch . Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Dựa trên cơ sở phân tích lá số tử vi tuổi Sửu tháng 10 âm lịch, con giáp này gần như may mắn về mọi mặt như tài lộc, công danh,... Tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Tuy nhiên lưu ý sức khỏe tuổi này giảm sút đôi chút nên hao tốn tiền bạc cho phương diện này.

 

Bước qua tháng 10 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp được hưởng lộc Thần tài, quý nhân phù trợ, dẫn lối, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc - Ảnh 1
Sửu tháng 10 âm lịch, con giáp này gần như may mắn về mọi mặt như tài lộc, công danh. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Bắt đầu bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ có Chính Tài chiếu mệnh, nên tiền bạc đổ về đếm không kịp tay. Dù vẫn còn một vài thách thức, nhưng tuổi Tỵ may mắn có quý nhân giúp đỡ nên mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát, thậm chí là có phần khởi sắc, cơ hội thăng tiến rộng mở, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Tháng 10 âm lịch sẽ là tháng mà tuổi Tỵ có vận may kéo dài nhất, dường như là may mắn từ giờ đến cuối năm. Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

Tuổi Dậu

Tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu được sao Thuỷ Diệu chiếu mệnh. Đây là một dấu hiệu may mắn, những người đi làm ăn xa sẽ thu về được nhiều thành công lớn. Nếu có ý định lấn sân sang các lĩnh vực khác hoặc đầu tư khởi nghiệp thì đây sẽ là thời điểm rất thích hợp. Đối mặt với cục diện Bình Hoà. Tài lộc trong năm của người tuổi Dậu rất đáng mừng. Nguồn thu đều đặn mỗi tháng sẽ giúp phương diện tài chính của bạn ổn định hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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