Bước qua tháng 10, 3 con giáp gặp thời gặp thế, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa,

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 12:28

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp gặp thời gặp thế, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này chăm chỉ, cầu tiến, hứa hẹn có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Không những thế, con giáp này có đầu óc linh hoạt, thích nghi tốt với hoàn cảnh.

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt.

Những khoản đầu tư của họ trước đây, đến tuần này cũng sinh lời. Con giáp tuổi Hợi được trời phù sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp gặp thời gặp thế, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến. Con giáp này dám nghĩ dám làm, làm việc gì cũng lên kế hoạch tương tận.

Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới. Làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này thu tiền về đầy túi, liên tiếp nhận tin vui.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp gặp thời gặp thế, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thật thà, ngay thẳng. Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở.

Con giáp này hòa đồng với đồng nghiệp, hào phóng với bạn bè nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của họ hanh thông hơn thời gian trước. Đối với những người đang gặp khó khăn trong công việc, sang tuần mới, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, họ gặp được bạn làm ăn đáng tin cậy, tìm được nguồn hàng tốt. Trong tuần này, họ có tâm trạng tốt nên sẽ gặp được may mắn, mưu sự tất thành, thu nhập tăng vọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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