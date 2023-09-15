Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận số đỏ rực, đổi mệnh giàu sang, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 12:28

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp có vận số đỏ rực, đổi mệnh giàu sang, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, mọi điều suôn sẻ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận số đỏ rực, đổi mệnh giàu sang, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, con giáp này lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, họ thường nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Mùi còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận số đỏ rực, đổi mệnh giàu sang, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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