Bước qua tháng 10, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 12:22

Tử vi dự đoán bước qua tháng 10, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, lanh lợi, chu đáo, tận tâm. Họ mang ý chí cầu tiến, không ngừng vươn lên, sẵn sàng học hỏi và tích cực tìm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh công việc chính, họ thường tham gia một số hoạt động đầu tư, kinh doanh sau giờ làm việc. Trong lĩnh vực đầu tư dài hạn, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thu được lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tý có lộc đầu tư, kinh doanh. Một số người có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Những người làm công ăn lương có cơ hội tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Được lộc Thần Tài, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng thành công rực rỡ, ấm no, không còn lo lắng.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Thân đều thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ rất sáng tạo, thường đưa ra những gợi ý hay, được lãnh đạo coi trọng. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thân. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc. Con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống.

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi Thân. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được nhiều đơn hàng. Người làm dịch vụ cũng tất bật trong thời điểm này với hy vọng sẽ ấm no, sung túc.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ đôi khi quá thật thà, thẳng thắng, không khéo léo nên làm mất lòng người khác. Người tuổi này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều này thực sự làm ảnh hưởng đến tài vận của họ. Con giáp này có thể đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải chi đến tiền nên cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Vận may của con giáp tuổi Tuất thay đổi rõ rệt. Được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc Trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được cơ hội đầu tư sinh lời lớn, cuối năm nay có thể tậu nhà, đổi xe, tràn ngập niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!  

Bước qua ngày 21/9/2023, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi

Bước qua ngày 21/9/2023, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi

Tử vi dự đoán bước qua ngày 21/9/2023, 3 con giáp có căn làm giàu, năng lượng may mắn vây quanh, lộc lá nở rộ, tiền của chất cao như núi.

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