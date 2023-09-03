Bước qua tháng 10, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 12:27

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình điềm tĩnh, hòa nhã. Họ có mối quan hệ rộng và nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ luôn có thể theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người khen tỵ. Người tuổi này có thể vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh thêm.

Đây là điều không phải ai cũng làm được. Không những thế, chòm sao này còn rất độc lập, luôn hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi Thìn luôn tin vào chính bản thân mình và không ngừng trau dồi, nỗ lực để vươn lên.

Con giáp tuổi Thìn có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Tài vận của họ ngày càng dồi dào. Họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc. Người tuổi này tháo vát, nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Sự nghiệp của họ nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió. Thu nhập của con giáp tuổi Thìn cũng tăng lên đáng kể.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại, những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bốc đồng.

Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ, xử lý mọi việc theo tuần tự chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn. Con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh. Vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục gặp những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Dự kiến trong thời gian này, con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, luôn kiên định, điềm nhiên tiến về phía trước. Người tuổi này tinh nhanh, khôn khéo. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Con giáp này có nhãn quan tinh tường, luôn biết cách nhìn xa. Họ có duyên với công việc đầu tư, kinh doanh.

Con giáp tuổi Dậu có vận may lý tưởng. Họ sẽ gặp được những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn theo sát con giáp này.

Dự kiến con giáp này sẽ bội thu tài lộc, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, những người làm kinh doanh trong tháng này cũng chốt được hợp đồng, có thêm những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của họ sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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