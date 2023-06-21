Bước qua ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch: 3 con giáp bước sang trang mới, vươn mình phất cao, đếm tiền sái tay, xây nhà to mua xế xịn chỉ trong chớp mắt, sống trong nhung gấm, lụa là, hạnh phúc viên mãn đầy đủ

Tuổi Mão được Chính Tài chiếu cố nên khá thật thà, làm được việc, đặc biệt là những người làm công chức, công nhân hoặc có công việc ổn định. Bạn đủ năng lực để vượt qua những trở ngại sắp tới, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng của mình thì thành công sẽ chẳng còn xa nữa. Cục diện Mộc khắc Thổ cảnh báo tuổi Mão đi đâu chơi nhớ khóa cửa, khóa xe cẩn thận. Ra đường phải chấp hành luật giao thông, không mua hàng ở nơi không quen biết kẻo bị “chặt chém”, tốn tiền vì những thứ không đâu.

Vận trình tình cảm được Lục Hợp soi sáng nên gia đình bình an, vợ chồng yêu thương nhau. Bạn coi trọng vấn đề đạo đức, luôn hướng bản thân đến sự lương thiện để con cháu được hưởng phúc, ra ngoài gặp người khó khăn hay động lòng thương người, từ bi từ trong tâm.

Tuổi Tỵ khá trắc trở đường công việc, dễ gặp phải tiểu nhân vô cớ phá hoại. Nhiều bạn trẻ tuổi này bị ám ảnh bởi công việc hiện tại, bạn chưa hài lòng với bản thân. Sự bận rộn vô hình đang dần bóp nghẹt con giáp này khiến bạn không có thời gian cho mình. May mắn là tiền bạc cũng khá ổn, bạn là người biết cách tiết kiệm chi tiêu, vậy nên tương lai chắc chắn có nguồn vốn lớn để đầu tư làm ăn, không cần phải quá lo lắng. Thời gian tới chắc sẽ nhiều người tốn tiền để đầu tư cho con cháu học tập nên hơi tốn kém.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ cho thấy TỴ cũng may mắn trong tình duyên. Nửa kia là người giúp bạn cảm thấy có thể dốc bầu tâm sự, giải tỏa stress mỗi ngày. Nhiều bạn nhận được lời hỏi thăm và quà cáp từ người thân khiến tinh thần phấn chấn lên hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là người làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do. Con giáp này không thích sân si, chỉ muốn làm đúng việc của mình, muốn người cùng nhóm có trách nhiệm là đủ. Tiền bạc dễ mà thất thoát, tiền kiếm được nhưng chẳng giữ nổi trong tay. Có những chuyện bất ngờ xảy ra khiến con giáp này không thể không chi tiền riêng của mình ra để giải quyết.

Tình cảm vợ chồng dễ có mâu thuẫn, có điềm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình. Con giáp này đừng quá so đo với người ta, chỉ thêm khổ tâm mà thôi, cứ lo chuyện nhà mình, cuộc sống của chính mình là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm