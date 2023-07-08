Bước qua ngày Tam Nương 9/7: 3 con giáp ngồi im ở nhà lộc tự tìm đến, liên tục gặp may, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc đổ về như mưa, tình cảm khởi sắc, cuộc đời bước sang trang mới

Vận trình công danh của tuổi Dần trên đà tăng tiến. Con giáp này đang gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ, năng lực hành động cao và luôn có trách nhiệm của mình. Tuổi Dần luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng, không bị phân tâm hay chùn bước bởi ngoại cảnh, giữ được sự kiên trì cao độ. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, có thể là do con giáp này làm việc quá nhiều. Công việc lúc nào cũng bận rộn, bản mệnh làm việc luôn chân luôn tay. Hãy chú ý những dấu hiệu từ cơ thể, mệt mỏi thì phải đến bác sĩ ngay.

Người tuổi Mão nhận ra được điểm mạnh của mình. Vì muốn gây ấn tượng với cấp trên nên bạn làm việc gì cũng rất quyết tâm và tâm huyết. Công việc của bạn có thể đạt được thành tích tốt trong ngày hôm nay. Nếu túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư. Bạn có cơ hội kiếm về một khoản khá triển vọng. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình.



Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Bạn và người ấy nên trò chuyện với nhau nhiều hơn để giải quyết những bất đồng còn tồn tại. Khi đã hiểu nhau hơn, các cuộc tranh cãi cũng sẽ ít dần đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ. Con giáp này không có khó khăn gì trong việc kiếm tiền, thậm chí có lúc cơ hội kiếm tiền được đặt vào tận tay bản mệnh và không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu. Thời điểm này, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có điềm báo tài lộc đổ về nhà nhiều hơn thường lệ. Nếu con giáp này kiên nhẫn, quyết tâm và bền chí với mục tiêu hiện tại thì trong tương lai không xa sẽ có nhiều điều tốt đẹp và cánh cửa tài lộc còn rộng mở hơn nữa với bạn.

Tuy nhiên, trái ngược với may mắn về tài chính, vận trình tình cảm không thuận lợi là mấy, mối quan hệ rơi vào bế tắc vì cả bản mệnh và đối phương đều đặt cái tôi quá cao mà không chịu khoan nhượng hay tìm cách để thấu hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm