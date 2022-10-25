Bước qua ngày mồng 1/10 Âm lịch, Ngọc Hoàng độ mệnh, 3 con giáp mưu sự tất thành, rộng đường thăng tiến, tài lộc muôn nơi ập đến, hoan hỉ gánh vàng đón bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 04:20

Bước qua ngày mồng 1/10 Âm lịch, Ngọc Hoàng độ mệnh, 3 con giáp sau đây mưu sự tất thành, rộng đường thăng tiến, tài lộc muôn nơi ập đến, hoan hỉ gánh vàng đón bạc về nhà

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu khá thuận lợi trong hôm nay. Khả năng sáng tạo trong công việc được phát huy mạnh mẽ, khi trao đổi với đồng nghiệp dễ đi đến chung một quyết định, bạn dễ dàng thể hiện được hết năng lực làm việc hơn người của mình. Khi làm việc đừng ngại ngần đưa ra ý kiến sáng tạo, điều này cũng là một phần thành công trong công việc ngày hôm nay. Bản mệnh có ý chí, có quyết tâm, hãy cứ tin vào năng lực của chính mình.

Được Thực Thần che chở, vận trình tài lộc của những chú Trâu vẫn có cơ hội khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc. Người làm ăn, kinh doanh nếu thực hiện công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp nhiều thuận lợi, buôn may bán đắt. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng hay đắn đo chuyện tiền bạc.

Bước qua ngày mồng 1/10 Âm lịch, Ngọc Hoàng độ mệnh, 3 con giáp mưu sự tất thành, rộng đường thăng tiến, tài lộc muôn nơi ập đến, hoan hỉ gánh vàng đón bạc về nhà - Ảnh 1
Được Thực Thần che chở, vận trình tài lộc của những chú Trâu vẫn có cơ hội khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi của người tuổi Tý ngày hôm nay có cát tinh Thiên Ân tọa mệnh nên công việc lên như vũ bão. Trong những hoạt đông tập thể hay làm việc theo nhóm, bản mệnh sẽ trở thành tâm điểm, thành người dẫn đầu vì lời nói có trọng lượng, đồng nghiệp ai nấy đều tán thành. Hôm nay bản mệnh sẽ được cấp trên tin tưởng và giao phó nhiều trọng trách quan trọng, đừng do dự, đây là khó khăn là thứ thách nhưng cũng là cơ hội để bản mệnh phát triển sự nghiệp. 

Thiên Tài mang đến phát tài cho người tuổi Tý, nhờ may mắn cộng với khéo léo mà trúng quả đậm, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm buôn bán sẽ thuận lợi hơn trong ngày này. Khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn có cơ hội thu hút đối tác và các nhà đầu tư. Nên nhân đôi niềm vui bằng cách mở rộng kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng để lãi mẹ đẻ lãi con, không nên để tiền một chỗ.

Bước qua ngày mồng 1/10 Âm lịch, Ngọc Hoàng độ mệnh, 3 con giáp mưu sự tất thành, rộng đường thăng tiến, tài lộc muôn nơi ập đến, hoan hỉ gánh vàng đón bạc về nhà - Ảnh 2
Tử vi của người tuổi Tý ngày hôm nay có cát tinh Thiên Ân tọa mệnh nên công việc lên như vũ bão. Trong những hoạt đông tập thể hay làm việc theo nhóm, bản mệnh sẽ trở thành tâm điểm, thành người dẫn đầu vì lời nói có trọng lượng, đồng nghiệp ai nấy đều tán thành. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất sẽ có một ngày đại cát đại lợi về sự nghiệp. Bạn thể hiện mình là một người chân thành, trọng chữ tín, làm việc chắc chắn thận trọng. Sự chịu khó chịu khổ, chăm chỉ khiến lãnh đạo và đồng nghiệp rất yêu quý. Sức sáng tạo của tuổi Tuất được phát huy triệt để trong hôm nay nên rất có lợi cho người làm về lĩnh vực nghệ thuận, sáng tạo hoặc liên quan tới y học. Nếu con giáp này đã cố gắng không ngừng trong suốt khoảng thời gian qua thì rất có thể đây là lúc thu nhận thành quả.

Tình hình tài chính rất khả quan do các nguồn thu nhập đồng loạt tăng. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, không vướng phải trở ngại gì, tài lộc cứ thế kéo nhau đổ về nhà. Những người làm ăn kinh doanh, buôn bán sẽ thuận lợi hơn, buôn bán trôi chảy, khách hàng liên tục tìm tới, thu được lợi nhuận cao. Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài, nên người tuổi Tuất có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. 

Bước qua ngày mồng 1/10 Âm lịch, Ngọc Hoàng độ mệnh, 3 con giáp mưu sự tất thành, rộng đường thăng tiến, tài lộc muôn nơi ập đến, hoan hỉ gánh vàng đón bạc về nhà - Ảnh 3
Hôm nay, tuổi Tuất sẽ có một ngày đại cát đại lợi về sự nghiệp. Bạn thể hiện mình là một người chân thành, trọng chữ tín, làm việc chắc chắn thận trọng. Sự chịu khó chịu khổ, chăm chỉ khiến lãnh đạo và đồng nghiệp rất yêu quý. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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