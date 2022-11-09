Bước qua ngày hôm nay (9/11/2022), xui rủi qua đi, 3 con giáp này MAY MẮN ngập lối, tin vui ồ ạt, bản mệnh nhanh chóng đổi đời, sung sướng hơn người, tình - tiền vượng sắc

Tử vi Phương Đông của 12 con giáp cho thấy, ngày 10/11/2022 ngày mai tuổi Dậu được cát tinh che chở nên vận thể tài lộc vô cùng vượng phát. Con giáp này nhìn xa trông rộng, đoán trước được tình hình khá chuẩn xác. Vì thế bản mệnh có thể tránh được những rủi ro tiềm ẩn, tạo nền tảng vững chắc để tiến lên.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong ngày thứ 5 này rất khả quan. Dường như may mắn đang tìm tới với con giáp này. Nhờ tam hợp cục hỗ trợ nên bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người có khả năng xúc tiến mối quan hệ đi tiến triển xa hơn.

Ngày mai vận trình của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn vì luôn có quý nhân nâng đỡ, đồng nghiệp giúp sức. Con giáp này như được tiếp thêm sức mạnh và động lực trong công việc, bản lĩnh dám làm dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm để đạt được thành công.

Ngày mai vận trình của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn vì luôn có quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp trong ngày không ngừng tăng tiến, Thiên Ấn giúp người tuổi Ngọ tạo dựng được quyền uy. Con giáp này thể hiện được năng lực của mình và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tương lai.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ ngày mai vô cùng khởi sắc, con giáp này có thể sẽ được ai đó tặng quà hoặc cho tiền, được mời đi ăn uống, tiệc tùng vui vẻ. Nhìn chung đây là lúc bản mệnh cảm nhận rõ được tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình.

Thông thường khi chúng ta tìm kiếm và lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp đưa ra được quyết định đúng đắn. Nhưng nếu nghe theo một cách vô điều kiện thì bản mệnh sẽ đi ngược lại với mong muốn của chính mình, lãng phí tài năng mà cuộc sống đã ban tặng cho mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ ngày mai vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần phù trợ, người tuổi Mùi làm nghề tự do sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày mai. Con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ và mọi người sẽ giới thiệu cho bản mệnh những mối đầu tư tiềm năng.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Mùi thêm vượng sắc. Con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, tuổi Mùi cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Đường tài lộc của tuổi Mùi trong ngày cũng không ngừng báo tin vui về. Thiên Tài báo hiệu rằng con giáp này dễ đón lộc trời cho. Bản mệnh chẳng cần làm gì nhiều đâu, tự khắc có người mang tài lộc tới. Cứ chăm chỉ làm ăn là sẽ có tiền tiêu chẳng hết luôn đó.

Thực Thần phù trợ, người tuổi Mùi làm nghề tự do sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo