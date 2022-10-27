Bước qua ngày hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền vô như nước, phát tài phát lộc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 22:00

Bước qua ngày hôm nay, 27/10, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền tài vô như nước, bản mệnh phát tài phát lộc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền.

Tuổi Tỵ

Ngày mai sẽ là một ngày Thứ Sáu bình yên của Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Tỵ về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Bước qua ngày hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền vô như nước, phát tài phát lộc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ngày mai sẽ là một ngày Thứ Sáu bình yên của Tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận khí ngày mai Thứ Sáu 28/10/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Mùi, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày ngày mai chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Mùi, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tài lộc sẽ là điểm sáng của bản mệnh trong ngày. Bạn nên tranh thủ lúc này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình tìm hiểu, dù ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Bước qua ngày hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền vô như nước, phát tài phát lộc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Tài lộc sẽ là điểm sáng của bản mệnh trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Tuổi Hợi có thể đón tin vui về tài lộc khi Chính Tài tụ khí. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bản mệnh nên nhanh chóng nhận lời chứ không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Ngày mai cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời nhé, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn, người ấy rất có thể sẽ đón nhận tình cảm mà bạn trao gửi.

Bước qua ngày hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền vô như nước, phát tài phát lộc, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Ngày mai cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

Cuối ngày mai 26/10, 3 con giáp này rắc rối bủa vây, xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, công danh lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ.

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