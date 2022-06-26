Bước qua ngày hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, làm gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài dư dả, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Thứ Hai ngày 27/6/2022 ngày mai, tuổi Thân đón những tin vui về đường tài lộc khởi sắc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Tính cách hòa đồng, dễ chịu giúp con giáp này dễ dàng tìm được người ưng ý. Sự quan tâm, sẻ chia thường xuyên đã gắn kết các mối quan hệ trong gia đình với nhau.

Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể con giáp này sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn.

Thân đón những tin vui về đường tài lộc khởi sắc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 27/6/2022 ngày mai, Ngọ Mùi nhị hợp, tuổi Mùi đang có lộc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Chuyện hợp tác làm ăn cũng suôn sẻ, mang về cho khoản thu rủng rỉnh trong tay.

Con giáp này được khuyên nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình đã đề ra, đừng để những lời nói của người ngoài tác động mà khiến mình chùn bước. Lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân.

Vận trình tình cảm đang được chở che. Tam Hợp cục giúp người đã lập gia đình nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ nửa kia. Riêng những người độc thân do tính cách bất ổn nên khiến người khác e dè.

Tam Hợp cục giúp người đã lập gia đình nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 27/6/2022 ngày mai, mang đến cho tuổi Tỵ sự quyết đoán và dứt khoát khi phải đứng trước các lựa chọn quan trọng của công việc. Nhờ thế mà công việc của con giáp này tiến triển khá tốt nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Ngoài ra, tình hình tài chính của tuổi Tỵ cũng được cải thiện đáng kể khi quyết đoán hơn. Đôi khi một chút liều lĩnh có thể giúp cho ta đạt được thành quả vô cùng mỹ mãn. Thời cơ đến, bản mệnh quyết định làm theo giác quan thứ 6 của mình và thu về tiền bạc đầy tay.

Vận trình tình cảm gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt là nam mệnh sẽ dễ dàng thu hút được phái nữ bởi sự đào hoa, lãng tử của mình. Còn nữ giới đã có sự mạnh dạn, cởi mở hơn khi dám bày tỏ tình cảm với người mình thương.

Vận trình tình cảm gây ấn tượng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo