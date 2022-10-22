Bước qua ngày hôm nay 22/10: CÁT THẦN hạ phàm, trao tận tay phúc khí cho 3 con giáp này, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền lên hương, cuối năm điềm báo tích cực, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 19:40

Bước qua ngày hôm nay 22/10, 3 con giáp này may mắn được cát thần trao tận tay phúc khí, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền lên hương.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày ngày mai diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi nên mạnh dạn bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ lâu nay. Đây là thời điểm thuận lợi nhưng không có nghĩa là khởi đầu bao giờ cũng tốt, do đó cần chuẩn bị sẵn tinh thần để vượt qua mọi biến cố có thể xảy đến.

Vận trình tài lộc ổn định. Đây được cho là thời cơ tốt dành cho những người đang có ý định kinh doanh, buồn bán.

Kim Thổ tương sinh, sức khỏe của bạn đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt trong khoảng thời gian này. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để cơ thể hồi phục lại một cách nhanh nhất.

Bước qua ngày hôm nay 22/10: CÁT THẦN hạ phàm, trao tận tay phúc khí cho 3 con giáp này, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền lên hương, cuối năm điềm báo tích cực, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc - Ảnh 1
Kim Thổ tương sinh, sức khỏe của bạn đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn.

Vận trình tình cảm thắm thiết. Người tuổi Thân cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng. Người độc thân chưa để tâm nhiều tới chuyện yêu đương vì mải mê lo cho sự nghiệp.

Bước qua ngày hôm nay 22/10: CÁT THẦN hạ phàm, trao tận tay phúc khí cho 3 con giáp này, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền lên hương, cuối năm điềm báo tích cực, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc - Ảnh 2
Người tuổi Thân cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có được sự năng động và linh hoạt trong công việc. Bạn cho thấy khả năng ứng biến rất nhanh nhạy, luôn đi trước đón đầu. Ngày mai bạn còn dễ chiếm được cảm tình của mọi người nhờ sự rộng rãi, cởi mở của bản thân.

Con giáp này khiến cho ai nấy đều thoải mái, dù kết giao bạn bè hay bàn chuyện hợp tác công việc đều dễ dàng. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn nhận được không ít điều tốt trong sự nghiệp cũng như tài lộc.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều. Những hiểu lầm được tháo gỡ, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sợi dây gắn kết ngày càng bền chặt hơn sau những sóng gió thử thách như thế này. 

Bước qua ngày hôm nay 22/10: CÁT THẦN hạ phàm, trao tận tay phúc khí cho 3 con giáp này, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền lên hương, cuối năm điềm báo tích cực, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc - Ảnh 3
Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

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