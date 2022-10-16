Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người làm công ăn lương tìm được cơ hội để phát huy thế mạnh và thay đổi đánh giá của cấp trên đối với mình. Những người làm kinh doanh thì tìm được đối tác tiềm năng, tạo điều kiện để mở rộng quy mô hiện tại.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, vận tình cảm có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bản mệnh có cơ hội gặp những đối tượng phù hợp qua giới thiệu hoặc qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

Con giáp này có thể nhận được nhiều khoản tiền bất ngờ, thậm chí tiền thưởng, quà tặng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 17/10/2022 ngày mai, cát thần mang tới những tin vui tài lộc cho tuổi Thân. Những người kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt. Đây là phần thưởng khích lệ con giáp này tiếp tục cố gắng.

Trong ngày Thổ sinh Kim, các mối quan hệ của bản mệnh cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Con giáp này có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Đào hoa nở rộ mang tới cho tuổi Thân độc thân một người tâm đầu ý hợp vào khoảng thời gian bất ngờ. Nhưng chính sự tự nhiên đó đã đem tới cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất.

Đào hoa nở rộ mang tới cho tuổi Thân độc thân một người tâm đầu ý hợp vào khoảng thời gian bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 17/10/2022 ngày mai, tuổi Hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư hay chốt dự án để thu lợi nhuận kịp thời. Đây là thời điểm con giáp này có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của mình.

Nhờ có Chính Quan trợ lực mà những sự việc diễn ra trong ngày mai sẽ truyền thêm cho con giáp tuổi Hợi động lực, cảm hứng, khiến bạn sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm mới. Với năng lực của mình, bạn còn có thể tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Đào hoa vượng giúp người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với người khác giới ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đời sống hôn nhân viên mãn, gắn kết vì có nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo