Bước qua ngày hôm nay 10/7, danh sách con giáp đổi đời chỉ sau một đêm, một bước lên đời, sung sướng hết phần thiên hạ, đại gia điểm mặt, tiền tài chật két

Nhờ có Chính Ấn mà con giáp tuổi Sửu được nhiều người hỗ trợ trong ngày mai để bạn tập trung vào những việc mà bản thân đang còn phải cố gắng hoàn thành. Có thể thấy mỗi người một tay giúp bạn xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch.

Nhờ ngũ hành tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên vì hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Nhờ ngũ hành tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 11/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện trong ngày mai giúp cho lứa đôi tìm được sự tin tưởng, hai người xây dựng được mối quan hệ bền vững, con giáp tuổi Thìn cùng một nửa của mình cần phải đến với nhau dựa vào sự tin tưởng hoàn toàn hơn là việc đòi hỏi phải đáp ứng điều này, điều kia

Trò vui của con giáp tuổi Thìn trong ngày đầu tuần này với bạn bè của mình trở nên hào hứng, thú vị hơn khi dưới sự tác động của Thiên Ấn bạn trở nên sáng tạo hơn trong việc tương tác với mọi người. Rất nhiều việc được hoàn thành trong thời gian ngắn khi tất cả cùng chung sức.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ngày mai rất tốt, tinh thần tươi vui, lạc quan cũng phần nào giúp bạn cảm thấy khỏe khắn hơn. Dù thường xuyên ở nhà nhưng bạn vẫn kiên trì thực hiện một số bài tập đơn giản ở nhà để duy trì thể lực.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ngày mai rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Tị nhận được sự hậu thuẫn rất nhiều từ mọi người, nhất là người thân. Có một số vấn đề trước đây bạn từng nghĩ rằng mình không thể nhưng với sự hướng dẫn của họ mọi việc đều lần lượt được xử lý.

Người tuổi Tị ngày mai dám bứt phá, có những bước đi, quyết định táo bạo với sự trợ lực của Chính Ấn. Với lối tư duy vấn đề nhanh, tính toán thần tốc, bạn có thể đạt hiệu quả hơn cao trong ngày này.

Kim - Thổ tương sinh đang hỗ trợ cho bản mệnh giải quyết những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc trong thời gian gần đây. Có người bắt đầu thử kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập, đảm bảo có khoản tiền ra vào duy trì cuộc sống ổn định.

Kim - Thổ tương sinh đang hỗ trợ cho bản mệnh giải quyết những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo