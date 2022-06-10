Theo tử vi ngày 11/6/2022 của 12 con giáp, sự nghiệp có Chính Quan tọa mạng. Chính Quan vốn đã tượng trưng cho sự nghiệp, địa vị và đường quan lộ. Nó nang tính năng che chở cho mệnh chủ. Vận trình công việc của Sửu khá hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ nên có thể phát huy được điểm mạnh của mình, gặt hái được thành công vang dội.

Về tài chính, thu nhập của Sửu khởi sắc, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng hoặc các khoản đầu tư trước đó.

Tử vi khuyên bạn nên chú ý khi bản thân bước vào vận hưng thịnh thì người tuổi Sửu rất dễ bị áp lực mà trở nên nhút nhát, hèn yếu. Tránh suy nghĩ bảo thủ, hà khắc đẩy sự nghiệp khó phát triển. Kỵ nhất là tính cách tùy tiện, tham lam vô đối.

Về tài chính, thu nhập của Sửu khởi sắc, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 11/6/2022 của 12 con giáp, tuổi Dần hôm nay nên tự mình chuyển biến thì tiền bạc mới có cơ hội sinh sôi. Bản thân bạn không thích cuộc sống chung đụng, hòa đồng với mọi người dường như khá khó. Nên thường hành sự rất thận trọng khi gặp gỡ bạn bè, ít bỏ tiền túi của mình ra. Việc giữ tiền vì thế cũng dễ dàng hơn.

Công việc của Dần diễn ra khá suôn sẻ, bạn nỗ lực hết mình lại được cát tinh nâng đỡ nên sự nghiệp trên đà thăng tiến.

Về tài chính, thu nhập rủng rỉnh, Dần không phải lo lắng về các khoản chi tiêu hàng ngày. Vận trình tình cảm thăng hoa, người độc thân tìm thấy một nửa yêu thương, người đang yêu có khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh đối phương.

Theo tử vi ngày 11/6/2022 của 12 con giáp, tuổi Dần hôm nay nên tự mình chuyển biến thì tiền bạc mới có cơ hội sinh sôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 11/6/2022 của 12 con giáp, sự nghiệp được Chính Tài tọa mạng. Trong Thập Thần thì Tài Tinh được coi là tinh tú có mối quan hệ mật thiết với con người. Hôm nay Tài Tinh sẽ đóng vai trò là nguồn động lực cho sự sinh tồn và phấn đấu của tuổi Mão.

Nó là nguồn cơn đem tới khao khát và hi vọng cho bạn vào công việc ngày mai. Một người khi đã có lý tưởng thì mới có mục tiêu và phương hướng phấn đấu. Mong mỏi này chính là sách lược cần thiết để người tuổi Mão hôm nay nỗ lực làm việc.

Về tài chính, Mão có nhiều cơ hội để làm giàu, quan trọng là bạn có biết cách nắm bắt hay không mà thôi.

Về tình cảm, người độc thân dễ rung động trước một người mới quen, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu lẫn nhau, vun vén cho mối quan hệ hiện tại.

Về tài chính, Mão có nhiều cơ hội để làm giàu, quan trọng là bạn có biết cách nắm bắt hay không mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo