Bước qua ngày 8/10/2023, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 15:22

Tử vi dự đoán vào ngày 8/10/2023, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tương lai xán lạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Bước qua ngày 8/10/2023, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Khi người khác gặp chuyện, họ sẽ giúp đỡ theo phạm vi, khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, họ giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Họ mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng.

Tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng. Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng cao.

Bước qua ngày 8/10/2023, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác. Bởi họ là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dậu hiền lành, tốt bụng, biết tu dưỡng, coi trọng tình cảm và lẽ phải. Họ không thích sống một mình, thích giao lưu, kết bạn và có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Người tuổi Dậu có tài vận vượng hơn thấy rõ. Họ có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp nên bản thân họ cần chú ý nắm giữ. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu, đường thăng tiến rộng mở.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó. Các khoản đầu tư của họ từ trước đây sẽ sinh lời. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 20/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp giàu có bất chấp, tiền về đầy túi, quý nhân nâng đỡ, may mắn ngập lối

Từ ngày 20/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp giàu có bất chấp, tiền về đầy túi, quý nhân nâng đỡ, may mắn ngập lối

Tử vi dự đoán từ ngày 20/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp giàu có bất chấp, tiền về đầy túi, quý nhân nâng đỡ, may mắn ngập lối.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 8/10/2023

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 22 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc