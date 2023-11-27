Bước qua ngày 28/11/2023, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, phúc lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 22:05

Bước qua ngày 28/11, 3 con giáp sau chính thức hết khổ, làm gì cũng phát đạt, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 28/11/2023 mở ra cho tuổi Dần nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Con giáp này may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc có sự chuyển biến tích cực, có lộc về tay và hoàn toàn có thể mong đợi những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Công việc của tuổi Dần cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh để làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Nếu duy trì được đà tiến này, con giáp này có thể sẽ có thêm sự hậu thuẫn và tạo điều kiện từ cấp trên.

Tiếc là vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn chưa đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho đối phương, thể hiện tình yêu một cách chân thành nhưng cuối cùng bản mệnh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau, có lẽ buông tay cũng là một lựa chọn đúng đắn vào lúc này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Bước qua ngày 28/11/2023, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, phúc lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Sửu được Thiên Đức cát tinh che chở nên sẽ có vận may tương đối suôn sẻ và ổn định từ giờ cho tới hết năm, cán đích thành công hơn mong đợi.

Người tuổi Sửu thường có đầu óc thông minh, linh hoạt, thường biết nắm bắt và nắm bắt cơ hội. Bước qua ngày 28/11, trí thông minh của họ sẽ được phát huy tối đa, giúp họ giải quyết các vấn đề khác nhau và thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Ngoài ra, những người sinh năm Sửu có thể gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Khả năng cao quý nhân này có thể là sếp, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là thành viên trong gia đình.

Họ sẽ hỗ trợ và hướng dẫn để giúp Sửu đạt được mục tiêu của mình. Cơ hội được người khác hỗ trợ không chỉ giúp bạn nâng cao thành tích sự nghiệp, học tập mà còn giúp bạn dễ thở hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Tóm lại, người tuổi Sửu sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp vào tháng này và sẽ không thiếu sự giúp đỡ của quý nhân. Sự thông minh và tháo vát của họ sẽ là chìa khóa thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Bước qua ngày 28/11/2023, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, phúc lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước qua ngày 28/11, người tuổi Mão tận tâm tận lực vào công việc, được nhiều đối tác mến mộ.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc rất vui, tận tâm tận lực hoàn thành công việc cùng đối tác. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão cảm thấy vui vẻ bên cạnh người yêu, tuy nhiên có những lúc bế tắc khi không thể cùng nhau giải quyết.

Tài lộc: Hằng ngày bạn quản lí chi tiêu chặt chẽ, cẩn thận tìm kênh đầu tư mới. 

Sức khoẻ: Chăm sóc răng miệng sau khi ăn.  

Bước qua ngày 28/11/2023, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, phúc lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, 3 con giáp sau tài lộc thịnh vượng, công danh rộng mở, tiền tình đều viên mãn thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'