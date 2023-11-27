Bước qua ngày 28/11/2023, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, phúc lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 28/11/2023 mở ra cho tuổi Dần nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Con giáp này may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc có sự chuyển biến tích cực, có lộc về tay và hoàn toàn có thể mong đợi những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Tiếc là vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn chưa đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho đối phương, thể hiện tình yêu một cách chân thành nhưng cuối cùng bản mệnh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau, có lẽ buông tay cũng là một lựa chọn đúng đắn vào lúc này.

Công việc của tuổi Dần cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh để làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Nếu duy trì được đà tiến này, con giáp này có thể sẽ có thêm sự hậu thuẫn và tạo điều kiện từ cấp trên.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu được Thiên Đức cát tinh che chở nên sẽ có vận may tương đối suôn sẻ và ổn định từ giờ cho tới hết năm, cán đích thành công hơn mong đợi.

Người tuổi Sửu thường có đầu óc thông minh, linh hoạt, thường biết nắm bắt và nắm bắt cơ hội. Bước qua ngày 28/11, trí thông minh của họ sẽ được phát huy tối đa, giúp họ giải quyết các vấn đề khác nhau và thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Ngoài ra, những người sinh năm Sửu có thể gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Khả năng cao quý nhân này có thể là sếp, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là thành viên trong gia đình.

Họ sẽ hỗ trợ và hướng dẫn để giúp Sửu đạt được mục tiêu của mình. Cơ hội được người khác hỗ trợ không chỉ giúp bạn nâng cao thành tích sự nghiệp, học tập mà còn giúp bạn dễ thở hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Tóm lại, người tuổi Sửu sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp vào tháng này và sẽ không thiếu sự giúp đỡ của quý nhân. Sự thông minh và tháo vát của họ sẽ là chìa khóa thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước qua ngày 28/11, người tuổi Mão tận tâm tận lực vào công việc, được nhiều đối tác mến mộ.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc rất vui, tận tâm tận lực hoàn thành công việc cùng đối tác.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão cảm thấy vui vẻ bên cạnh người yêu, tuy nhiên có những lúc bế tắc khi không thể cùng nhau giải quyết.

Tài lộc: Hằng ngày bạn quản lí chi tiêu chặt chẽ, cẩn thận tìm kênh đầu tư mới.

Sức khoẻ: Chăm sóc răng miệng sau khi ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.