Bước qua ngày 22/9/2023, 3 con giáp có tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc, lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 14:47

Tử vi dự đoán bước qua ngày 22/9/2023, 3 con giáp có tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc, lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tý trời sinh thông minh, tháo vát và có năng lực. Con giáp này giàu tính sáng tạo, có năng lực giải quyết các công việc khó khăn. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh và luôn cầu tiến, không ngừng vươn lên.

Người tuổi Tý dám nghĩ dám làm, học hỏi từ thất bại. Vì vậy, trải qua tháng năm, con giáp này ngày càng khôn khôn ngoan, trưởng thành trong công việc. Họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo giúp ích cho tập thể.

Họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù gần đây, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang. Vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.

Công việc của con giáp tuổi Tý trong tháng này diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái.

Bước qua ngày 22/9/2023, 3 con giáp có tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc, lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sở hữu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Họ sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, già dặn từ khi còn rất trẻ. Con giáp này đa phần đều mạnh mẽ và kiên định. Họ có hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong công việc, con giáp này cần cù, chịu khó, đã quyết làm là làm đến cùng.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn. Những kế hoạch của họ thường bị tạm hoãn hoặc gặp trục trặc. Tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Những dự định của họ đến giờ sẽ trở thành hiện thực.

Con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc, dự án mình được phân công. Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi.

Bước qua ngày 22/9/2023, 3 con giáp có tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc, lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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