Bước qua ngày 1/12/2023, 3 con giáp thần tốc đổi đời, tiền đồ như gấm, uống cạn lộc trời, phát tài giàu to

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 1/12/2023, tuổi Thìn có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những dự án đã đầu tư công sức và tiền bạc. Sự nhiệt tình, năng nổ của bản mệnh đã mang lại cơ hội mới trong công việc, cũng từ đây mà không gian phát triển trong tương lai ngày càng rộng mở.

Vận trình tình duyên lại khởi sắc rực rỡ. Nhân duyên của người độc thân có tiến triển tích cực, bản mệnh biết cách cuốn hút những người khác phái. Trong khi đó người có đôi thì lên kế hoạch hâm nóng tình cảm đôi bên, sự chân thành sẽ giúp hai người luôn gìn giữ được mối quan hệ của mình.

Tài lộc cũng không tệ, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư riêng nên thu về được những khoản khá. Tuy có nhiều may mắn và thuận lợi nhưng vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên tham khảo thị trường kỹ càng để tránh những rủi ro không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết tuổi Mão chính là con giáp may mắn có vận khí tháng 12 tăng ao mang đến cho người tuổi Mão rất nhiều may mắn. Tử vi trong tháng 12/2023 là tháng sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Mão. Đặc biệt, trong thời gian tới những người sinh năm Mão sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên viên mãn hơn rất nhiều.

Trong thời gian tới những người tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Và đây cũng chính là cơ hội này có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão nếu như đang buôn bán thì càng có cơ hội thăng quan phát tài giàu có.

Tử vi cho biết trong tháng 12 là thời gian mà người tuổi Mão này là thời điểm tốt để người tuổi Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp, tài lộc thăng quan vô cùng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi làm nhiều người trong gia đình chấn động về tài năng.

Công việc: Trong công việc, tuổi Mùi tài năng làm cho nhiều người trong gia đình bất ngờ.

Tình cảm: Tình cảm đạt được niềm vui, luôn vui vẻ khi cả hai dành thời gian cho những bữa ăn ngon.

Tài lộc: Bạn đừng quên cách giữ nguồn tài chính, hãy học hỏi thêm.

Sức khoẻ: Sử dụng nhiều thực phẩm chức năng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.