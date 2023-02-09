Bước qua ngày 10/2/2023: 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, giành hết lộc trời, tài vận sự nghiệp hưng thịnh, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 20:00

Bước qua thời điểm này 3 con giáp làm việc gì cũng thuận lợi. Họ sẽ không cần phải suy nghĩ về việc cơm áo gạo tiền khi tài chính ngày càng vững chắc.

 

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, hiền lành và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Trong số những con giáp, tuổi Mão là người không tham vọng, họ mưu cầu một cuộc sống bình yên nên luôn cố gắng hết sức để bảo vệ, giữ gìn mọi thứ thật viên mãn.

Người tuổi Mão ngoài việc sống nhân hậu, họ còn rất thông minh, tài giỏi, chỉ cần tìm được công việc thích hợp thì sẽ thăng hoa rực rỡ. Tử vi học có nói, trong thời điểm này, tuổi Mão cũng gặp được nhiều may mắn vì đó là Tam hợp, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa có bước đột phá, sự nghiệp và tài vận vẫn bình ổn.

Bước qua ngày 10/2/2023: 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, giành hết lộc trời, tài vận sự nghiệp hưng thịnh, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thời điểm này tuổi Mão bất ngờ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền, tuổi Mão sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân được nhiều người yêu mến và quý trọng bởi sự hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Ngoài ra, người tuổi Thân luôn có chí tiến thủ, biết học hỏi và trau dồi không ngừng với mong muốn sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai.

Bước qua ngày 10/2/2023: 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, giành hết lộc trời, tài vận sự nghiệp hưng thịnh, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, cuộc sống của tuổi Thân có nhiều biến động vì rơi vào năm vận hạn 3 năm nhưng những người tuổi Thân luôn biết bản thân cần gì nên họ đã từng bước vượt qua mọi thứ. Đặc biệt, thời điểm này tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nên cuộc sống trong thời gian tới ngày càng tốt đẹp và có nhiều hỷ sự.

Cụ thể, những người tuổi Thân sẽ cảm nhận được mọi nỗ lực trong thời gian trước sẽ được đền đáp xứng đáng, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Từ giờ, tuổi Thân sẽ tìm được lối đi riêng cho bản thân, thậm chí có người còn được mời gọi đầu tư, tuy rằng không thể dồn hết tâm sức cho việc này, nhưng cũng là lúc để tuổi Thân học hỏi thêm. Sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Bước qua ngày 10/2/2023: 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, giành hết lộc trời, tài vận sự nghiệp hưng thịnh, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

Tài lộc vượng từ thời điểm nàytrở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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