Bước qua khung giờ 15h07 ngày 5/7 TRÁNH DỮ, ĐÓN LÀNH: 3 con giáp làm ăn phát tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay, chi tiêu không cần nghĩ suy, xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê

Tuổi Tỵ tiền bạc rủng rỉnh. Nếu đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bản mệnh được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với người làm ăn kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bản mệnh tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người bản mệnh thầm mến đã lâu có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bản mệnh. Vì thế, nay là thời điểm chín muồi để tuổi Tỵ bày tỏ.

Người tuổi Ngọ làm việc cực kì chăm chỉ. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ chứng minh được giá trị của mình với tập thể và khả năng thăng tiến là rất cao. Thích hợp để người làm kinh tế mở rộng quan hệ xã giao và kí kết hợp đồng. Đôi bên có cùng mục tiêu, cùng cách thức làm việc thì sẽ hợp tác vô cùng ăn ý, đem lại lợi nhuận nhiều hơn so với dự kiến.



Hỏa sinh Thổ, người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá lý tưởng. Bạn nên thử cởi mở và trò chuyện với đối phương, biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều suy nghĩ, quan điểm trùng hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi quá kiêu ngạo nên thường tự đề cao bản thân mình mà hạ thấp những tác động bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ vướng phải các lỗi sai không dễ gì khắc phục. Dù là người làm lãnh đạo hay chỉ là nhân viên, bạn đều cần giữ sự khiêm tốn để có thể lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, bởi ai cũng có những điểm hay xứng đáng để bạn học tập. Kiến thức của bạn vốn chỉ là một phần rất nhỏ.

Thổ vượng cho thấy, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm