Bước qua giờ Sửu ngày 10/9/2022, 3 con giáp này vạn sự hòa hảo như rồng gặp mây, tiền vô ào ạt như cá gặp nước

Công việc: Trong ngày tuổi Mão sẽ bị cấp trên nghi ngờ về lòng trung thành của bạn đấy nhé nên hãy cố gắng chứng minh đi.

Tình duyên: Cuối cùng thì giờ Sửu ngày 10/9/2022, bạn cũng chọn được người yêu thương mình thật lòng mà thôi. Đừng sốt ruột thì hơn.

Cẩn trọng: Hôm nay con giáp bị một người quen biết đàm tiếu những điều không hay.

Tài chính: Tài chính có nhiều biến động nhưng bạn không kiểm soát được.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Cuối cùng thì giờ Sửu ngày 10/9/2022, bạn cũng chọn được người yêu thương mình thật lòng mà thôi. Đừng sốt ruột thì hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi giờ Sửu ngày 10/9/2022 của tuổi Thìn cho thấy tài lộc hỗn độn, thăng trầm, có dấu hiệu lười biếng, không thuận lợi cho việc lập kế hoạch, cần thận trọng trong việc đầu tư, tìm kiếm của cải.

Vận số tình duyên khá kém, cả nam lẫn nữ đều có sự bốc đồng, dễ sinh mâu thuẫn, xung đột, không nên quá cố chấp.

Vận may công việc có nhiều thăng trầm, chủ động trong sự nghiệp, bề ngoài không lo lắng gì, nhàn nhã hơn nhưng trong lòng có nhiều áp lực, thậm chí còn gặp thêm nhiều chấn động và rắc rối trong chuyện riêng tư. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn hôm nay không lý tưởng, dễ hao tiền tốn của do tính cách bốc đồng của bản thân.

Tử vi giờ Sửu ngày 10/9/2022 của tuổi Thìn cho thấy tài lộc hỗn độn, thăng trầm Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu từ giờ Sửu ngày 10/9/2022 diễn ra tương đối suôn sẻ. Con giáp này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm. Thế nhưng, thói quen ôm đồm công việc khiến bạn không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuổi Dậu độc thân được người thân mai mối cho những mối nhân duyên tốt lành. Nhưng mối quan hệ có thể tiến xa hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai.

Vận trình công việc của tuổi Dậu từ giờ Sửu ngày 10/9/2022 diễn ra tương đối suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.