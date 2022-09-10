Bước qua giờ Sửu ngày 10/9/2022, 3 con giáp này vạn sự hòa hảo như rồng gặp mây, tiền vô ào ạt như cá gặp nước

Bước qua giờ Sửu ngày 10/9/2022, 3 con giáp này vạn sự hanh thông cát lợi, hạnh phúc vô biên.
- Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh
- Gia Cát Lượng dự báo rạng sáng 7/9 3 con giáp này 99% gà rừng hóa chim công, cuộc đời rực rỡ như loài phượng hoàng, một bước gấm hoa
Tuổi Mão
Tình duyên: Cuối cùng thì giờ Sửu ngày 10/9/2022, bạn cũng chọn được người yêu thương mình thật lòng mà thôi. Đừng sốt ruột thì hơn.
Công việc: Trong ngày tuổi Mão sẽ bị cấp trên nghi ngờ về lòng trung thành của bạn đấy nhé nên hãy cố gắng chứng minh đi.
Tài chính: Tài chính có nhiều biến động nhưng bạn không kiểm soát được.
Cẩn trọng: Hôm nay con giáp bị một người quen biết đàm tiếu những điều không hay.
Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h
Tuổi Thìn
Tử vi giờ Sửu ngày 10/9/2022 của tuổi Thìn cho thấy tài lộc hỗn độn, thăng trầm, có dấu hiệu lười biếng, không thuận lợi cho việc lập kế hoạch, cần thận trọng trong việc đầu tư, tìm kiếm của cải.
Vận số tình duyên khá kém, cả nam lẫn nữ đều có sự bốc đồng, dễ sinh mâu thuẫn, xung đột, không nên quá cố chấp.
Vận may công việc có nhiều thăng trầm, chủ động trong sự nghiệp, bề ngoài không lo lắng gì, nhàn nhã hơn nhưng trong lòng có nhiều áp lực, thậm chí còn gặp thêm nhiều chấn động và rắc rối trong chuyện riêng tư. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn hôm nay không lý tưởng, dễ hao tiền tốn của do tính cách bốc đồng của bản thân.
Tuổi Dậu
Vận trình công việc của tuổi Dậu từ giờ Sửu ngày 10/9/2022 diễn ra tương đối suôn sẻ. Con giáp này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm. Thế nhưng, thói quen ôm đồm công việc khiến bạn không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tuổi Dậu độc thân được người thân mai mối cho những mối nhân duyên tốt lành. Nhưng mối quan hệ có thể tiến xa hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.