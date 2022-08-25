Bước qua 2023, con giáp nào đen đủi ngay ngày đầu năm, con giáp nào ăn ra làm nên nhất?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 06:00

Bước sang năm 2023, điều gì sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây.

Tuổi Thân

Tử vi trong thời gian tới những người tuổi Thân cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe, tình cảm. Con giáp này nên cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà.

Tử vi 2023 nói rằng người tuổi Thân nên lưu ý trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo dính thị phi, mất tiền oan. Ngoài ra, con giáp này còn được cảnh báo là nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Thân còn phạm Hình Thái Tuế. Bản mệnh được cảnh báo là nên cẩn trọng kẻo tiểu bị tiểu nhân hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, đề phòng mất tiền. Ngoài ra, tuổi Thân nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và của cả những người trong gia đình.

Tuổi Thìn

Quý Mão 2023 là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai của những người cầm tinh con Rồng nên vận hạn sẽ có phần nhẹ hơn. Tuy nhiên người tuổi Thìn cũng không nên chủ quan.

Bước qua 2023, con giáp nào đen đủi ngay ngày đầu năm, con giáp nào ăn ra làm nên nhất? - Ảnh 1
Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

 

Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Trong năm Quý Mão 2023 cũng sẽ là năm thứ 2 mà tuổi Tỵ gặp hạn Tam Tai. Tử vi dự báo rằng do ảnh hưởng của Tam Tai nên con giáp này gặp nhiều khó khăn trong năm tới. Tuổi Tỵ cần phải thận trọng trong mọi việc.

Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần Tam Tai này nên tuổi Tỵ làm gì cũng cần hết sức chú ý. Bản mệnh nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến sức khỏe, thân thể.

Ngoài ra, tuổi Tỵ nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Tỵ còn phạm Hại Thái Tuế. Tử vi phong thủy dự báo rằng, tuổi Tỵ trong năm Quý Mão dễ bị kẻ xấu hãm hại, thậm chí còn bị người quen biết bán đứng, chuyện làm ăn đổ bể, hao tiền tốn của.

Trong thời gian này tuổi Tỵ còn dễ bị hiểu lầm, gây tổn thất lớn về tiền bạc hoặc vướng phải kiện cáo... Ngoài ra, tuổi Tỵ còn cần phải cẩn trọng tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Cuối tuần này (20-21/8), con giáp nào cầu gì được nấy?

Cuối tuần này (20-21/8), con giáp nào cầu gì được nấy?

Vào đúng dịp cuối tuần, những con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa