Bước qua 2023, con giáp nào đen đủi ngay ngày đầu năm, con giáp nào ăn ra làm nên nhất?

Tử vi trong thời gian tới những người tuổi Thân cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống , từ công việc, tài vận đến sức khỏe , tình cảm. Con giáp này nên cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Thân còn phạm Hình Thái Tuế. Bản mệnh được cảnh báo là nên cẩn trọng kẻo tiểu bị tiểu nhân hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, đề phòng mất tiền. Ngoài ra, tuổi Thân nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và của cả những người trong gia đình.

Tử vi 2023 nói rằng người tuổi Thân nên lưu ý trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo dính thị phi, mất tiền oan. Ngoài ra, con giáp này còn được cảnh báo là nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Tuổi Thìn

Quý Mão 2023 là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai của những người cầm tinh con Rồng nên vận hạn sẽ có phần nhẹ hơn. Tuy nhiên người tuổi Thìn cũng không nên chủ quan.

Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Trong năm Quý Mão 2023 cũng sẽ là năm thứ 2 mà tuổi Tỵ gặp hạn Tam Tai. Tử vi dự báo rằng do ảnh hưởng của Tam Tai nên con giáp này gặp nhiều khó khăn trong năm tới. Tuổi Tỵ cần phải thận trọng trong mọi việc.

Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần Tam Tai này nên tuổi Tỵ làm gì cũng cần hết sức chú ý. Bản mệnh nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến sức khỏe, thân thể.

Ngoài ra, tuổi Tỵ nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Tỵ còn phạm Hại Thái Tuế. Tử vi phong thủy dự báo rằng, tuổi Tỵ trong năm Quý Mão dễ bị kẻ xấu hãm hại, thậm chí còn bị người quen biết bán đứng, chuyện làm ăn đổ bể, hao tiền tốn của.

Trong thời gian này tuổi Tỵ còn dễ bị hiểu lầm, gây tổn thất lớn về tiền bạc hoặc vướng phải kiện cáo... Ngoài ra, tuổi Tỵ còn cần phải cẩn trọng tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh.

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