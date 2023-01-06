Bước qua 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, liên tiếp đón nhận may mắn, Tài Lộc chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 16:24

Trong thời gian 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023, 3 con giáp này có bước đột phá, đón nhiều cơ hội làm ăn, "mệt mỏi" đếm tiền, đón nhiều cơ hội làm ăn, dư giả tài sản.

 

Tuổi Thìn

Trong thời gian 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023, Thìn nhờ kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tài lộc sẽ ghé thăm người tuổi Thìn trong tháng này, các khoản đầu tư trước đó có thể mang lại cho họ nguồn lợi lớn.

Bước qua 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, liên tiếp đón nhận may mắn, Tài Lộc chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sẽ đón nhận khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tìm đến đòi hỏi bản mệnh này cần phải tập trung và nắm bắt thời cơ để phát triển.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương cao hơn với cấp trên. Về tiền bạc, sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thiện những kế hoạch đã đặt ra. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này quan tâm hơn về sức khỏe, đừng quá bi quan hay âu lo mà khiến cơ thể bị suy nhược.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là: “Một điều nhịn bằng chín điều lành.” Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữa thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó.

Bước qua 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, liên tiếp đón nhận may mắn, Tài Lộc chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu vào 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023. Từ giai đoạn này, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất diễn ra dễ dàng. Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với cơ hội thăng quan tiến chức dành cho người tuổi Tuất cũng nhiều hơn. Bản mệnh hãy cứ nỗ lực, chăm chỉ và cầu tiến, nhanh thôi sẽ được gặt hái hoa trái ngọt ngào. Có lẽ do quá mải mê xây dựng con đường công danh sự nghiệp mà bản mệnh vô tình bỏ quên nửa kia. Tình cảm của người tuổi Tuất đang dần kém sắc. Cùng với nhiều tác nhân ngoại cảnh khiến cho những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt.

Bước qua 15h chiều Thứ 7 ngày 7/01/2023: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, liên tiếp đón nhận may mắn, Tài Lộc chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Những công sức của người tuổi Tuất được bù đắp xứng đáng bằng khoản thu nhập khủng, chi tiêu lúc này cũng dư dả hơn.

 

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Vào 2 ngày liên tiếp (7/01/2023 và 8/01/2023): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước

Vào 2 ngày liên tiếp (7/01/2023 và 8/01/2023): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước

Trong thời gian 2 ngày liên tiếp (7/01/2023 và 8/01/2023), 3 con giáp khổ tận cam lai, tài vận thăng hoa, sẽ tìm được con đường xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

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