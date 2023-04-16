Bước qua 10h trưa nay (26/2 âm lịch), 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 03:50

Qua 10h ngày 26/2 âm lịch, bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp may mắn đều qua đi, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công.

Tuổi Thân

Qua 10h ngày 26/2 âm lịch, vận mệnh của người tuổi Thân sẽ bừng sáng trở lại sau những chuỗi ngày tiêu điều, vất vả. Cuộc đời của Thân sẽ bắt đầu có những niềm vui mới, đặc biệt là ở khía cạnh sự nghiệp. Con giáp may mắn này như vớ được vía Thần Tài, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi dễ dàng, bao nhiêu hàng hóa nhập về điều bán hết nhanh chóng. Chưa kể những người làm công ăn lương cũng sẽ thăng tiến vượt bậc, thành công bất ngờ.

Nhờ tính cách mạnh mẽ, sống tích cực nên xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Những người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Những khó khăn trong công việc được giải quyết. Sự nghiệp của tuổi Thân sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Bước qua 10h trưa nay (26/2 âm lịch), 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn trên bước đường sự nghiệp vì các yếu tố ngoài tác động vào, quan trọng hơn là chủ mệnh vẫn chưa tìm ra được nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, niềm vui sẽ trở lại với con giáp này bởi lẽ bạn sẽ có những khởi đầu ở một công việc mới. Qua 10h ngày 26/2 âm lịch có thể là dấu mốc thay đổi cuộc đời của Tỵ, giúp con giáp gặt hái được những thành công sau này.

Tuổi Tỵ là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Tuổi Tỵ sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren nhưng sẽ có hướng giải quyết nhất định. Những vấn đề nan giải của tuổi Tỵ được giải quyết ổn thỏa từng bước một. Vận may lội ngược dòng giúp tuổi Tỵ tìm được cơ hội làm giàu.

Bước qua 10h trưa nay (26/2 âm lịch), 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Qua 10h ngày 26/2 âm lịch, Thìn sẽ là con giáp duy nhất hưởng được may mắn trọn vẹn, phú quý ngập tràn. Tuy nhiên, có thể tin rằng Thìn thảnh thơi nhưng không đánh rơi tài vận. Dù không nỗ lực quá nhiều để tiến bước trên con đường sự nghiệp nhưng bản mệnh vẫn chăm chỉ làm ăn để rồi ôm trọn thành công một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, con giáp này nên cẩn thận kẻ gian ghen ghét, sinh lòng đố kị mà hãm hại sau lưng.

Chính sự chịu thương chịu khó, chấp nhận thất bại mà Thìn rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp, tình cảm đến tài vận của người tuổi Thìn trong thời gian này đều có sự chuyển biến đặc biệt. Người tuổi Thìn gặp được nhiều may mắn, mọi việc trở nên hanh thông, suôn sẻ, lại có quý nhân chiếu cố.

Bước qua 10h trưa nay (26/2 âm lịch), 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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