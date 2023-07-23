Bước qua 0h ngày 24/7: 3 con giáp được Thiên Ấn trợ lực, mọi việc thuận lợi , cơ hội thăng quan tiến chức cao, tiền bạc tự tìm đến, tình yêu đôi lứa mặn nồng, gắn kết, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 13:31

Ddây là thời điểm 3 con giáp sau cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đó nhận những cơ hội phát triển trong tương lai.

Tuổi Thân

Tuổi Thân may mắn công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người. Vận trình tài lộc lúc này cũng khá suôn sẻ. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội để kiếm tiền. Thậm chí, dù không có nhu cầu làm giàu, bản mệnh vẫn sẽ cảm thấy túi tiền của mình dày lên. Tuy nhiên, cũng vì thế bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hoang phí.

Tình yêu của Thân đơm hoa kết trái. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau.

Bước qua 0h ngày 24/7: 3 con giáp được Thiên Ấn trợ lực, mọi việc thuận lợi , cơ hội thăng quan tiến chức cao, tiền bạc tự tìm đến, tình yêu đôi lứa mặn nồng, gắn kết, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp may ở phương diện tài chính nhờ Thực Thần độ mệnh. Cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho con giáp này. Tuy nhiên, đổi lại thì bản mệnh sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác. Về phương diện công việc, dạo gần đây con giáp này thiếu động lực nghiêm trọng nên hoàn toàn không tập trung vào nhiệm vụ của mình, lúc nào cũng ủ rũ thiếu nhiệt huyết. Nếu để tình trạng này kéo dài, bạn có thể sẽ mất điểm nghiêm trọng với đồng nghiệp, tới tai cấp trên thì sẽ phiền phức lắm đấy.

 

Chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý. Thủy – Thổ xung khắc cảnh báo, khả năng cao là bạn sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Lời khuyên dành cho Hợi là đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với những người thân thiết nhất.

Bước qua 0h ngày 24/7: 3 con giáp được Thiên Ấn trợ lực, mọi việc thuận lợi , cơ hội thăng quan tiến chức cao, tiền bạc tự tìm đến, tình yêu đôi lứa mặn nồng, gắn kết, cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất sẽ dễ dàng vượt qua các thử thách trong công việc và không phải lo lắng về những khó khăn nhỏ. Tuy nhiên, họ nên lưu ý quản lý tài chính cẩn thận, thu hồi các khoản vay nợ đúng thời điểm để tránh rủi ro.

Tình duyên đối mặt với nhiều cung bậc cảm xúc, ghen tuông có thể có mặt nhưng tin tưởng là chìa khóa để duy trì mối quan hệ.

Bước qua 0h ngày 24/7: 3 con giáp được Thiên Ấn trợ lực, mọi việc thuận lợi , cơ hội thăng quan tiến chức cao, tiền bạc tự tìm đến, tình yêu đôi lứa mặn nồng, gắn kết, cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày 27/7: 3 con giáp hưởng lộc Trời ban, luôn cầu thị, cầu tiến, sự nghiệp phát triển vượt bậc, bước chân vào thế giới giàu sang phú quý, cuộc sống tốt đẹp

Sau ngày 27/7: 3 con giáp hưởng lộc Trời ban, luôn cầu thị, cầu tiến, sự nghiệp phát triển vượt bậc, bước chân vào thế giới giàu sang phú quý, cuộc sống tốt đẹp

Hưởng lộc trời ban và dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân, 3 con giáp sau đây nhanh chóng trở nên giàu sang, phú quý khó ai bì kịp.

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