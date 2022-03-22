Bước qua 0h ngày 24/3, top con giáp được Tam Hội nâng đỡ, tài khoản tăng chóng mặt, vinh hoa phú quý ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 19:14

Hỷ sự ập vào nhà, lộc lá tề tựu, của nả ào ào ùa vào túi chính là những gì 3 con giáp này nắm chắc trong tay.

Tuổi Tỵ

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tỵ là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ thường không quá tham vọng, nhưng họ lại được trời cho nhiều thứ hơn là mình muốn. Chính vì tuổi Tỵ luôn là một trong những con giáp không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống ấm êm, viên mãn.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ vốn rất hiền lành, nhẹ nhàng nhưng lời nói của họ có trọng lượng không ngờ. Sự quyền lực của họ nằm ở những hành động mà họ đối xử với người khác. Tuổi Tỵ rất biết cách khiến đối phương ngưỡng mộ mình ở nhiều lĩnh vực, mọi người yêu thích tuổi Tỵ vì sự tài giỏi và thông minh, biết cách ứng xử trong giao tiếp. Bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, tuổi Tỵ ngày càng giàu có và sung túc nhờ tính cách tuyệt vời của mình.

Tuổi Tý

 

Tý được Tam Hội nâng đỡ nên công việc thuận lợi hơn hẳn ngày trước. Đi làm ăn xa có quý nhân giúp đỡ, hay được người khác chỉ đường dẫn lỗi. Những người tìm kiếm sự ổn định cũng dần ổn trong thời gian này.

 

Bước qua 0h ngày 24/3, top con giáp được Tam Hội nâng đỡ, tài khoản tăng chóng mặt, vinh hoa phú quý ập xuống đầu - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Tý là một trong những con giáp sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, mọi khó khăn đều ở lại phía sau để cuộc sống vinh hoa phú quý ập xuống đầu con giáp này.

 

Tuổi Mùi

Bước qua 0h ngày 24/3 vận may của tuổi Mùi sẽ bắt đầu cải thiện đáng kể. Bất kể làm việc gì, tuổi Mùi cũng sẽ cảm nhận được mọi thứ đang vận hành trơn tru, những khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó tuổi Mùi còn gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Với sự phát triển trong tương lai, sự nghiệp của tuổi Mùi trong vòng 3 tháng tới sẽ thăng tiến vững chắc.

Tuổi Mùi nên mở rộng các mối quan hệ vào lúc này vì có thể gặp được người sẽ trở thành quý nhân của bạn. Trong tương lai gần, bạn có thể không chỉ trở nên giàu có, mà còn có danh tiếng tốt, càng làm việc càng thăng hoa rực rỡ, cuối năm 2022 có khi đổi đời. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, 10 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, 10 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

10 ngày tới cuộc sống tuổi Mùi đang có nhiều cải thiện đáng mong chờ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có chuyển biến tích cực...

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót