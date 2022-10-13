Bước qua 00h ngày 14/10: Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 06:30

Theo dự đoán tử vi qua khung giờ này, nhờ Quý Nhân trợ giúp, 3 con giáp này làm gì cũng vượng, giàu có vô cùng, cầu được ước thấy.

 

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, bước qua khung giờ này Tam Hợp quý nhân che chở nên gặp nhiều chuyện may mắn cát tường. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu.

Bước qua 00h ngày 14/10: Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú Rắn còn có nguồn tài chính ổn định những ngày sắp tới này. Tuy nhiên qua khung giờ này cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không còn phải lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Do có cát tinh bảo trợ, công việc của bạn tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Bước qua 00h ngày 14/10: Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể nhân cơ hội này có thể dành thêm thời gian và công sức để mở rộng thêm mối quan hệ hữu hảo, tạo bước đà cho sự nghiệp ngày càng phát triển, gặt hái thành công lớn hơn, củng cố tình hình tài chính sau này.

Tuổi Thân

Tuổi Thân biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, con giáp này luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ. Tuổi Thân ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. Lúc này, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân.

Bước qua 00h ngày 14/10: Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua khung giờ này khoảng thời gian mà tình cảm gia đình của người tuổi Thân tốt đẹp, vợ chồng luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng được giải quyết. Đặc biệt, các mối quan hệ cát lành không chỉ giúp cho đường tình duyên, mà còn phù trợ bạn trên con đường sự nghiệp thêm phần thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

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