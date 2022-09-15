Bùng nổ LỘC TÀI, 3 con giáp từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 được Thần Phật che chở, Phật Bà độ mạng bách phát bách trúng, giàu to tới nơi

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 23:45

Tử vi nói rằng từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9, 3 con giáp này vận may bám mãi không buông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, tuy nhiên đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tài lộc có dấu hiệu giảm nhẹ. Con giáp này cần nên kiểm soát chi tiêu của mình cũng như tiết kiệm nhiều hơn để có nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai.

Từ giờ đến HẾT THÁNG 9 người tuổi Thìn nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Một số người độc thân đã thấy được tín hiệu tốt từ đối phương khi họ cũng đang cố gắng thể hiện tình cảm, mong được bạn ghi nhận. Một số cặp đôi có thể bắt đầu tính chuyện ra mắt gia đình đối phương.

Bùng nổ LỘC TÀI, 3 con giáp từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 được Thần Phật che chở, Phật Bà độ mạng bách phát bách trúng, giàu to tới nơi - Ảnh 1

Từ giờ đến HẾT THÁNG 9 người tuổi Thìn nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu từ giờ đến HẾT THÁNG 9 khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề của bạn là quá dễ thỏa mãn với những thành tích mình vừa gặt hái được, không nuôi nhiều tham vọng cho tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ thành một người được chăng hay chớ, dễ dàng để người khác vượt qua đấy.

Bùng nổ LỘC TÀI, 3 con giáp từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 được Thần Phật che chở, Phật Bà độ mạng bách phát bách trúng, giàu to tới nơi - Ảnh 2

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu từ giờ đến HẾT THÁNG 9 khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Về sự nghiệp, tài lộc: Từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 bạn nên đứng về phía sau để đồng nghiệp tiến lên trước. Nếu có gì họ sẽ đỡ cho bạn.

Về tình cảm: Cố gắng đừng nói với người khác về những bí mật cá nhân của bạn.

Về sức khỏe: Hãy ăn uống đầy đủ để sức khỏe được đảm bảo.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Bùng nổ LỘC TÀI, 3 con giáp từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 được Thần Phật che chở, Phật Bà độ mạng bách phát bách trúng, giàu to tới nơi - Ảnh 3

Từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 bạn nên đứng về phía sau để đồng nghiệp tiến lên trước. Nếu có gì họ sẽ đỡ cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo. 

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi tháng 9 dự đoán tử vi đến hết tháng 9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 55 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 55 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng