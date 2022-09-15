Bùng nổ LỘC TÀI, 3 con giáp từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 được Thần Phật che chở, Phật Bà độ mạng bách phát bách trúng, giàu to tới nơi

Tài lộc có dấu hiệu giảm nhẹ. Con giáp này cần nên kiểm soát chi tiêu của mình cũng như tiết kiệm nhiều hơn để có nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai.

Người tuổi Thìn không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, tuy nhiên đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Từ giờ đến HẾT THÁNG 9 người tuổi Thìn nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm.

Từ giờ đến HẾT THÁNG 9 người tuổi Thìn nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Một số người độc thân đã thấy được tín hiệu tốt từ đối phương khi họ cũng đang cố gắng thể hiện tình cảm, mong được bạn ghi nhận. Một số cặp đôi có thể bắt đầu tính chuyện ra mắt gia đình đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu từ giờ đến HẾT THÁNG 9 khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.



Tuy nhiên, vấn đề của bạn là quá dễ thỏa mãn với những thành tích mình vừa gặt hái được, không nuôi nhiều tham vọng cho tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ thành một người được chăng hay chớ, dễ dàng để người khác vượt qua đấy.

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu từ giờ đến HẾT THÁNG 9 khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Về sự nghiệp, tài lộc: Từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 bạn nên đứng về phía sau để đồng nghiệp tiến lên trước. Nếu có gì họ sẽ đỡ cho bạn.

Về tình cảm: Cố gắng đừng nói với người khác về những bí mật cá nhân của bạn.

Về sức khỏe: Hãy ăn uống đầy đủ để sức khỏe được đảm bảo.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Từ hôm nay đến HẾT THÁNG 9 bạn nên đứng về phía sau để đồng nghiệp tiến lên trước. Nếu có gì họ sẽ đỡ cho bạn. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.