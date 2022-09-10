Bói Kiều gieo quẻ 17h30p chiều nay 10/9, bộ 3 con giáp tiền tài cất cánh, nửa đời sau không cần phải lo nghĩ, cuộc đời dệt gấm thêu hoa, có khó khăn thì cũng vươn mình ngoạn mục

Người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo.

Từ 17h30p chiều nay 10/9, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.

Từ 17h30p chiều nay 10/9 Tý khá may mắn trong vận trình công việc vì được quý nhân xuất hiện trợ mệnh, giúp đỡ nhiệt tình. Mặc dù người này chỉ đứng phía sau định hướng, cổ vũ và đôi khi trợ giúp từ xa nhưng cũng đủ để con giáp này có cơ hội phát huy năng lực, chiếm lợi thế hơn nhiều so với người khác.

Thế nhưng bản mệnh lại vướng phải sai lầm chính là tỏ ra qua kiêu ngạo, tự cho mình là nhất mà không tiếp thu ý kiến của mọi người. Người tuổi Tý nghĩ rằng mình có trình độ, có chỗ dựa nên không chịu tiếp thu hay học hỏi, vừa gây ra ấn tượng xấu mà vừa đánh mất cơ hội mở mang kiến thức cũng như kinh nghiệm cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần từ 17h30p chiều nay 10/9 có cơ hội may mắn về tiền bạc. Thậm chí con giáp này còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác.

Con giáp này mang tâm tính của thiên tài, khảng khái, trọng tình cảm, thông minh, nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, chú trọng bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm.

Trong ngày tam hội hôm nay, bản mệnh nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài và thay vì thường tự mình phân tích các vấn đề vì tin rằng, hơn ai hết, bản mệnh là người hiểu rõ nhất các vấn đề của mình thì nay hãy chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.

Tuổi Dần từ 17h30p chiều nay 10/9 có cơ hội may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.