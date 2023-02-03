Bồ Tát trợ mệnh phát tài, tuần cuối tháng Giêng may mắn lớn, 3 con giáp phúc khí thăng hoa, kinh doanh nhuận phát, làm 1 lời 10

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 23:50

Vào tuần cuối tháng Giêng, những con giáp này vận mệnh tươi sáng, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn là tuổi đầu tiên trở thành con giáp may mắn vào tuần cuối tháng Giêng. Trong ngày này bản mệnh nhận được sự giúp đỡ tận tình đến từ Chính Ấn và Thiên Quan nên mọi khía cạnh liên quan đến tiền bạc cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đó có thể là các khoản tiền thưởng nóng, tiền mừng tuổi sau Tết từ ai đó hoặc cũng có thể là tiền lương vì bạn đã quá chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian phấn đấu vừa qua. 

Bồ Tát trợ mệnh phát tài, tuần cuối tháng Giêng may mắn lớn, 3 con giáp phúc khí thăng hoa, kinh doanh nhuận phát, làm 1 lời 10 - Ảnh 1

Nhất là với những ai làm kinh doanh, phát tài phát lộc, thu về tay những khoản lợi nhuận đầu năm không thể ngờ tới, vậy nên tài chính của bản mệnh khá giả hơn rất nhiều phần, lượng khách hàng ổn định khi khách cũ quay lại, khách mới ghé mua.

Hơn hết, bản mệnh còn là người biết phát huy điểm mạnh của bản thân, đồng thời nắm bắt xu hướng thị trường nhanh nhạy. 

Tuổi Dần

Tuy trong năm 2022 tiền tài của con giáp này không được khởi sắc, từ đầu năm đã gặp phải nhiều chuyện khó khăn khiến tài vận bị tác động không ít. Nhưng vốn là người đầy nhiệt huyết, người tuổi Dần không lúc cúi đầu trước thử thách. Họ luôn thích nghi và cố gắng sửa đổi vấn đề.

Bồ Tát trợ mệnh phát tài, tuần cuối tháng Giêng may mắn lớn, 3 con giáp phúc khí thăng hoa, kinh doanh nhuận phát, làm 1 lời 10 - Ảnh 2

Vào tuần cuối tháng Giêng 2023, người tuổi Dần sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây đường tài vận cuản bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Thời gian tới, sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Bồ Tát trợ mệnh phát tài, tuần cuối tháng Giêng may mắn lớn, 3 con giáp phúc khí thăng hoa, kinh doanh nhuận phát, làm 1 lời 10 - Ảnh 3

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Lại cả Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Tỵ có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 1/2/2023: 3 con giáp vận may ngập lối, tiền bạc ùn ùn kéo tới, kinh doanh vượng phát, làm 1 lời 10, vàng thỏi chất đầy nhà

Tử vi ngày 1/2/2023: 3 con giáp vận may ngập lối, tiền bạc ùn ùn kéo tới, kinh doanh vượng phát, làm 1 lời 10, vàng thỏi chất đầy nhà

Tử vi ngày 1/2 này dự đoán 3 con giáp sau sẽ có vận mệnh vô cùng tốt đẹp, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi cuối tháng giêng tử vi cuối tháng 1 âm lịch tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục