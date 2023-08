Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đổi đời vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8: Đắc tài đắc lộc, túi tiền ngày một rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng có thêm mối quan hệ, ký được những hợp đồng quan trọng. Người tuổi này được Thần Tài che chở nên tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp may mắn nhất vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8. Vận may của con giáp này không ngơi nghỉ như dòng sông lớn. Được vận may chỉ đường, tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thuận lợi. Người đi làm sẽ được khen thưởng. Người kinh doanh tìm được kế sách nâng cao lợi nhuận bất ngờ.

Thời điểm này là khoảng thời gian đền đáp cho tháng ngày tuổi Tuất vất vả, không may mắn khi trước. Tuổi Tuất nên lấy quả ngọt này để làm nền tảng cho những thành công sắp tới. Bên cạnh đó, cũng đừng quên chia sẻ may mắn của mình cho những người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.