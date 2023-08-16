Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đổi đời vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8: Đắc tài đắc lộc, túi tiền ngày một rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hốt hết của nả trong thiên hạ vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8, làm ăn xuôi chèo mát mái.
- Tử vi thứ Tư ngày 16/8: Đại vận đã đến, 3 con giáp dưới đây nhận phước báo trùng phùng, tài khoản tăng số liên tục, tiền rải đầy trên đầu
- 3 con giáp trúng quả trời cho, đạt được nhiều thành công vào đúng 5 giờ sáng ngày 16/8: Tình tiền viên mãn, thu nhập tăng phi mã
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt mọi người, con giáp tuổi Tý là người tài giỏi, hoạt bát. Họ sở hữu năng lực vượt trội, lại kiên trì trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.
Khi gặp khó khăn, người tuổi này luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, con giáp này còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.
Vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8, những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc.
Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng có thêm mối quan hệ, ký được những hợp đồng quan trọng. Người tuổi này được Thần Tài che chở nên tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.
Tuổi Thân
Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.
Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.
Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.
Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp may mắn nhất vào đúng 11 giờ trưa ngày 16/8. Vận may của con giáp này không ngơi nghỉ như dòng sông lớn. Được vận may chỉ đường, tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thuận lợi. Người đi làm sẽ được khen thưởng. Người kinh doanh tìm được kế sách nâng cao lợi nhuận bất ngờ.
Thời điểm này là khoảng thời gian đền đáp cho tháng ngày tuổi Tuất vất vả, không may mắn khi trước. Tuổi Tuất nên lấy quả ngọt này để làm nền tảng cho những thành công sắp tới. Bên cạnh đó, cũng đừng quên chia sẻ may mắn của mình cho những người xung quanh.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.