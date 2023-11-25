Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào đúng 20 giờ ngày 25/11: Cầu được ước thấy, số tiền khủng rơi xuống đầu, tài lộc kéo về ầm ầm, vận trình tươi sáng,

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 06:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền nhiều không đếm hết, cơ đồ lẫy lừng vào đúng 20 giờ ngày 25/11.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu luôn được xem là con giáp có số mệnh giàu có và sẽ tận hưởng được cuộc sống sung túc. Thuở thiếu niên, đa số những người tuổi Dậu phải bôn ba, bươn chãi để tự lo cho cuộc sống của mình, bên cạnh họ không có một ai hậu thuẫn nhưng họ vẫn vượt qua ngoạn mục bằng nghị lực phi thường.

Tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, biết vươn lên trong cuộc sống và không đầu hàng trước số phận. Dù cuộc sống bây giờ không như mong muốn nhưng cũng đừng lo lắng, vào đúng 20 giờ ngày 25/11, các vị thần may mắn và thần tài sẽ chiếu cố tuổi Dậu.

Từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận, tất cả đều viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt, đối với những người tuổi Dậu kết hôn trễ thì càng về sau họ lại càng giàu có hơn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào đúng 20 giờ ngày 25/11: Cầu được ước thấy, số tiền khủng rơi xuống đầu, tài lộc kéo về ầm ầm, vận trình tươi sáng, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp kiên cường giàu nghị lực, luôn giữ ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Họ làm gì cũng có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Vào đúng 20 giờ ngày 25/11, con giáp này có nhiều thành tựu đáng nể.

Dù công việc gần đây có nhiều khó khăn nhưng tuổi Thìn không bao giờ thấy nản chí. Con giáp này không ngừng cố gắng và phấn đấu.

Thời điểm này, vận thế của tuổi Thìn ngày một rực rỡ. Tài lộc về tay liên tục, cơ hội thăng tiến nhiều vô kể. Người đi làm sẽ được khen thưởng, ghi nhận. Người kinh doanh tìm được cơ hội tốt, thu về tiền bạc bao la.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào đúng 20 giờ ngày 25/11: Cầu được ước thấy, số tiền khủng rơi xuống đầu, tài lộc kéo về ầm ầm, vận trình tươi sáng, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý dù là nam hay nữ đều giàu sang và may mắn. Con giáp này dường như sinh ra đã được Thần Tài phù trợ. Vì vậy, chẳng cần nhờ cậy ai, con giáp này vẫn sung sướng như tiên, có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài năm lập nghiệp.

Đúng 20 giờ ngày 25/11 là thời gian song hỷ lâm môn giúp Tý vừa giàu tình lại nhiều tiền. Không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Tý làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó kiếm được kha khá tiền bạc.

Cuộc sống tuổi Tý sẽ thịnh vượng vượt trội, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực. Tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, tài lộc không ai sánh bằng. Con giáp này sẽ nhận được vô số những cơ hội làm giàu, chỉ cần nắm chắc là đảm bảo một bước thành đại gia.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào đúng 20 giờ ngày 25/11: Cầu được ước thấy, số tiền khủng rơi xuống đầu, tài lộc kéo về ầm ầm, vận trình tươi sáng, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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