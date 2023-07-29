Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp trong 5 ngày tới: Có căn phú quý, tha hồ sắm xe mua nhà, thành công mỹ mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 04:38

Tử vi con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới, 3 con giáp dưới đây tiền tài tăng đột biến, trăm sự thuận lợi, tạm biệt đói nghèo.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 5 ngày tới có nhiều tiến bộ hơn so với thời gian trước. Theo tử vi, thời điểm này là lúc vận trình của họ có thể có bước phát triển lớn hơn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc. Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dần còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp trong 5 ngày tới: Có căn phú quý, tha hồ sắm xe mua nhà, thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong 5 ngày tới, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Từ thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Cuối năm nay, tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. 

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp trong 5 ngày tới: Có căn phú quý, tha hồ sắm xe mua nhà, thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong 5 ngày tới cũng rất có triển vọng.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp trong 5 ngày tới: Có căn phú quý, tha hồ sắm xe mua nhà, thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 29/7 tử vi ngày 30/7 tử vi ngày 31/7

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 47 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi