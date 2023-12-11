Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023: Bội thu của cải, tiền đầy túi, tình đầy tim, công thành danh toại, vạn lần như ý

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài phát lộc, sự nghiệp phơi phới bay cao vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023.

Tuổi Dần

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023 rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ. Một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không quá hài hòa vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân mỗi khi đưa ra quyết định. Điều này khiến bạn cảm thấy mình thật là đơn độc.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023: Bội thu của cải, tiền đầy túi, tình đầy tim, công thành danh toại, vạn lần như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao?

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023: Bội thu của cải, tiền đầy túi, tình đầy tim, công thành danh toại, vạn lần như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách tích cực, lạc quan, hơn nữa lại rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Con giáp này làm việc cũng cẩn thận, đồng thời dám chịu trách nhiệm với việc mình làm nên may mắn luôn luôn kéo đến.

Vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023, người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên công việc phát triển mạnh mẽ, tình hình kinh doanh suôn sẻ, lợi nhuận tăng lên gấp ba gấp bốn. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng và đánh giá cao do đó việc tăng lương, tăng thưởng là điều chắc chắn xảy ra.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 11 giờ thứ Hai ngày 11/12/2023: Bội thu của cải, tiền đầy túi, tình đầy tim, công thành danh toại, vạn lần như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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