Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong 7 ngày tới: Chuyển mình gặt hái vinh quang, giàu có bất chấp, thăng tiến trong công việc, túi lúc nào cũng đầy tiền

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang như hổ mọc thêm cánh, phúc khí hanh thông trong 7 ngày tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách tương đối hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này thường bao dung, rộng lượng khi đối đãi với người khác. Họ cũng hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, càng về sau phúc lộc của tuổi Hợi càng dồi dào, cuộc sống hạnh phúc, hưởng nhiều phúc báo.

Tuổi Hợi dù gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng tai qua nạn khỏi.

Trong thời gian qua, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều khó khăn. Con giáp này chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp.

Trong 7 ngày tới, vận trình của tuổi Hợi sẽ có nhiều khởi sắc. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, được giao công việc phù hợp với năng lực. Người làm ăn kinh doanh cũng có thêm cơ hội đầu tư, hứa hẹn sinh lời.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong 7 ngày tới: Chuyển mình gặt hái vinh quang, giàu có bất chấp, thăng tiến trong công việc, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, hiền lương lại được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình, hoạnh tài nhiều vô kể khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Bản mệnh vốn có tính cách tốt bụng, không tham lam danh lợi, hào phóng và không quan tâm đến người khác nói gì.

Tử vi cũng cho thấy, trong 7 ngày tới, tuổi Tuất sẽ có con đường tài lộc thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích cực. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn cả công việc chính cũng như nghề tay trái. Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may đến lũ lượt nhé!

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong 7 ngày tới: Chuyển mình gặt hái vinh quang, giàu có bất chấp, thăng tiến trong công việc, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể trở thành con giáp phát tài trong 7 ngày tới một phần là nhờ nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh. Đặc biệt, nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh.

Với người làm công ăn lương, công việc trong tuần tiến triển khá tốt, nếu có việc gì quan trọng thì nên tiến hành ngay từ lúc này, khi có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ.

Quý nhân của bạn cũng có thể là nữ giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới đối tượng như vậy trong công việc và cả cuộc sống. Chỉ cần bạn làm tốt các nhiệm vụ và nắm bắt được các cơ hội thì không lo không có các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, tiền bạc cũng có phần rủng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm này. Bản mệnh hãy chăm chỉ làm ăn để không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong 7 ngày tới: Chuyển mình gặt hái vinh quang, giàu có bất chấp, thăng tiến trong công việc, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp đổi vận thành đại gia trong 7 ngày tới: Cầm tiền ôm vàng về nhà, đổi đời giàu có, không còn lo thiếu trước hụt sau

3 con giáp đổi vận thành đại gia trong 7 ngày tới: Cầm tiền ôm vàng về nhà, đổi đời giàu có, không còn lo thiếu trước hụt sau

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đổi đời giàu có, vạn sự lên hương trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/12 tu vi ngay 26/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 53 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 53 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề