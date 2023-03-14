Người tuổi Hợi có tính cách đơn giản, trung thực. Bản mệnh đối xử với mọi người hết sức thẳng thắn, không gian dối. Vận trí của người tuổi Hợi trong năm vừa qua không tốt, sự nghiệp trì trệ, thậm chí thua lỗ. Sự nghiệp của Hợi đứng trên bờ vực khủng hoảng.

Tuy nhiên, từ hôm nay 14/3 tài vận của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của Hợi có thể được giải quyết.

Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Hợi. Bản mệnh nếu làm kinh doanh thì quét sạch vận đen, vận đỏ tới nhà, đầu tư đâu, sinh lời đó. Những người trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Tuổi Thân

Theo Tử vi, thông minh, lanh lợi, tài giỏi vốn là đức tính thường thấy trong người tuổi Thân. Cuộc sống của tuổi Thân càng về sau sẽ càng sung túc nhờ con giáp này biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho Thân một bài học.

Từ hôm nay 14/3, người tuổi Thân có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Thời hoàng kim của những chú Khỉ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Người cầm tinh con khỉ còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tốt, tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho Thân như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, tử tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình.

Suy cho cùng nếu bạn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. Vì vậy, trong năm mới, bạn cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

May mắn thay, vận khí của con giáp này từ hôm nay 14/3 đang trên chiều hướng đi lên. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.