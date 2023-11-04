Bồ Tát hoan hỷ báo tin vui cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/11: Làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống giàu sang, làm ăn gặp thời gặp thế trong ngày 4, 5, 6 và 7/11.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết đứng đầu trong những con giáp may mắn trong ngày 4, 5, 6 và 7/11 đó chính là tuổi Mão. Bước vào thời điểm này, người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Trong những ngày này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời điểm này, tiền trong túi của người tuổi Mão sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Mão, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Mão đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Mão sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Bồ Tát hoan hỷ báo tin vui cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/11: Làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân khoảng thời gian vừa qua vận thế không được tốt lắm thế nhưng trong ngày 4, 5, 6 và 7/11, tất thảy mọi chuyện không hay đều dần dần tiêu tán, vận may theo nhau mà đến, đặc biệt trong tài vận có khởi sắc đáng kể.

Theo đúng dự đoán, tài vận của tuổi Thân sẽ được ngôi sao may mắn cao chiếu vào thời điểm này. Trong sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió, không ngừng phát triển lớn mạnh. Tiền tài cũng theo đó cuồn cuộn mà đến, nắm được cơ hội còn có thể phú quý cực nhanh, thực sự là đếm tiền mỏi tay, rút gân.

Bồ Tát hoan hỷ báo tin vui cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/11: Làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn lạc quan, sáng suốt, có dũng khí đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này làm việc gì cũng giỏi, luôn bày tỏ chính kiến rõ ràng, thẳng thắn. Trong ngày 4, 5, 6 và 7/11, con giáp tuổi Dậu đã đạt được thành công.

Đó không chỉ vì năng lực của bản thân họ rất mạnh mà còn vì họ nhận được sự che chở, nâng đỡ của quý nhân. Nhờ đó mà mọi vấn đề của họ được giải quyết ngày càng dễ dàng.

Con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ trong và ngoài nơi làm việc, kiếm tiền ngày càng nhanh, càng nhiều. Nhờ đó, họ cải thiện được cuộc sống eo hẹp của mình, càng tiến lên, họ càng nhận được nhiều niềm vui, xua đuổi mọi phiền muộn.

Bồ Tát hoan hỷ báo tin vui cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/11: Làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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