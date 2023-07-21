Bồ Tát hộ mệnh: 3 con giáp vận trình cải thiện, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đạt đỉnh cao tiền tài danh vọng, cuộc sống vinh hoa phú quý bắt đầu từ ngày 25/7

Tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Con giáp này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh nay cực kỳ may mắn khi làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bản mệnh sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Tuổi Mão tự tin và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Con giáp này sẵn sàng đối mặt với mọi công việc và chiếm ưu thế trong cạnh tranh. Tuy nhiên, quá mạnh mẽ và nổi bật cũng dẫn đến việc trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân. Bạn cần tránh hành động lỗ mãng và nóng nảy để tránh gặp phiền toái không đáng.

Vận trình tình cảm có xu hướng giảm sút, mọi thứ không diễn ra như ý dù đã có sự sắp xếp và lên kế hoạch cẩn thận. Hạnh phúc là điều mọi người mong muốn, nhưng đôi khi cần chấp nhận sự thật và dựa vào thực tế để có cách hành xử thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tương hại dự báo cuộc sống tuổi Thìn ít nhiều có sự xáo trộn kể từ khi xuất hiện sự có mặt của ai đó mà chỉ bạn mới biết là ai. Bạn thừa nhận mình có tình cảm với người ấy, mặt khác lại luôn tỏ ra hờ hững, lạnh lùng mỗi khi tiếp xúc với họ.



Kiếp Tài dự báo về những lỗi sai có thể ảnh hưởng tới công việc của tuổi Thìn trong thời gian này. Bạn nên tạm dừng mọi việc để có thời gian rà soát lại những lỗ hổng kiến thức của mình. Tham gia một khóa học hoặc trao đổi với một chuyên gia sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm hoàn thiện các dự án. Mộc - Thổ xung khắc cho thấy tài chính đang bất ổn, doanh thu không tăng lên, mọi thứ đang trì trệ. Thời gian này có thể thấy, bạn chi nhiều hơn thu, đòi hỏi bạn phải tìm cách thắt chặt chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm