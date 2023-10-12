Bồ Tát độ trì, Cát tinh chiếu rọi 3 con giáp liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10: Ra khỏi nhà hứng ngay mưa tiền, gia đạo phú quý vinh hiển, giàu sang trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài chính sung túc, công việc vượng phát liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần vô cùng thuận lợi, con đường tình yêu bền đẹp và sức khỏe ổn định. Nếu có kế hoạch gì liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10 hãy cứ triển khai. Sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tăng lương, tăng thưởng.

Nếu đang kinh doanh thì xin chúc mừng, tuổi Dần nhất định sẽ gặt hái được thành công, phát triển ngày một lớn mạnh. Vào thời điểm này, tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thuận. Chỉ cần họ nỗ lực hết mình trong công việc thì thành công sẽ tới. Vận mệnh của tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, gặp dữ hóa lành, may mắn hết phần thiên hạ.

Bồ Tát độ trì, Cát tinh chiếu rọi 3 con giáp liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10: Ra khỏi nhà hứng ngay mưa tiền, gia đạo phú quý vinh hiển, giàu sang trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, bản tính của người tuổi Thìn tương đối trầm lặng. Nhưng họ là người siêng năng suy nghĩ và biết cách hành động.

Con giáp này có thể tìm thấy vị trí thích hợp nhất trong dòng chảy của thời đại và họ có thể đứng vững trước mọi vấn đề. Liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10, ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Trong thời gian tới, cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ.

Người tuổi Thìn sẽ nhận được được sự giúp đỡ từ quý nhân trong một thời gian dài. Mặc dù họ cần phải cải thiện thêm năng lực, khắc phục các điểm yếu nhưng về cơ bản, cuộc sống phía trước của họ khá suôn sẻ. Con giáp này làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10 của họ viên mãn hơn.

Bồ Tát độ trì, Cát tinh chiếu rọi 3 con giáp liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10: Ra khỏi nhà hứng ngay mưa tiền, gia đạo phú quý vinh hiển, giàu sang trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chưa bao giờ trông chờ vào mưa thuận gió hòa. Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống nhưng điều này không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là vì con giáp tuổi Hợi có rất nhiều bạn bè và giữ được thái độ lạc quan, hy vọng vào điều tốt lành có thể đến bất cứ lúc nào.

Con giáp tuổi Hợi sẽ nắm được phần lớn vận may của mình liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10. Họ sẽ có thể vượt qua khủng hoảng hết lần này đến lần khác ở trạng thái tốt nhất.

Dù áp lực cuộc sống tương đối cao nhưng người tuổi Hợi vẫn có thể hạ cánh thuận lợi và bình an vô sự liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10. Họ cũng không gặp quá nhiều vấn đề phải lo lắng hay tổn thất gì trong thời điểm này.

Tài vận của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ được cải thiện, có thể làm cho công việc làm ăn của họ trở nên sôi động hơn. Chỉ cần giữ dũng khí và tự tin là người tuổi Hợi sẽ ngày càng kiếm được nhiều hơn.

Bồ Tát độ trì, Cát tinh chiếu rọi 3 con giáp liên tiếp các ngày 14, 15, 16 và 17/10: Ra khỏi nhà hứng ngay mưa tiền, gia đạo phú quý vinh hiển, giàu sang trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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