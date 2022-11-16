Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 2 ngày liên tục 17 và 18/11: Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 03:00

Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất đầy trong nhà, sự nghiệp phát triển rực rỡ, công thành danh toại như điều hằng mơ ước.

 

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 2 ngày liên tục 17 và 18/11: Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Thìn sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. Tiền bạc dồi dào, công thành danh toại, quả thực tuổi Thìn là người may mắn vô cùng thì mới đạt được những thành quả như vậy. Không phủ nhận năng lực thực sự mà con giáp này có được, nhưng nếu không có cơ hội thì cũng khó làm nên chuyện.

Tuổi Hợi

Người tuổi này mệnh mang phúc khí, vốn đã có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác. Bản chất lương thiện, luôn vui vẻ hòa đồng khiến cho cát khí luôn vây quanh con giáp này. Dường như nụ cười của tuổi Hợi có thể gạt hết mọi lo toan bởi chẳng lúc nào thấy bản mệnh buồn phiền, song thực ra đó lại là bí quyết để thu hút sự may mắn tới bên mình của con giáp này.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 2 ngày liên tục 17 và 18/11: Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Hợi có vận trình cực kỳ lý tưởng. Thứ Tài nhập mệnh, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về túi, chẳng thấy điểm dừng. Nguồn thu chính của con giáp này đến nhiều từ nghề tay trái hay việc làm ăn buôn bán. Bản mệnh có thể nhanh chóng phát tài phát lộc chỉ sau 1 vài phi vụ làm ăn hay hợp tác mà tìm được đúng thời cơ cho phép.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nguồn thu từ công việc chính ít ỏi đâu nhé. Tử vi dự đoán công việc của bản mệnh sẽ dần đi vào quỹ đạo trong những tháng đầu năm nay, thế nên việc phát triển hơn trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 2 ngày liên tục 17 và 18/11: Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Trong thời gian này, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Ngoài ra, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

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May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

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