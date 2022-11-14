Bồ Tát dang tay che chở: 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc vô biên, một bước lên mây, TRÚNG SỐ đổi đời thành ĐẠI GIA vào cuối tháng 11

Con giáp này có thể suy luận nhanh nhạy, đa chiều và áp dụng kiến thức, kỹ năng mình có vào công việc một cách chính xác.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế. Nhờ đó họ có thể đánh giá các vấn đề ở nhiều góc cạnh và rút ra những bài học hữu ích.

Cuối tháng 11 năm nay, người tuổi Tỵ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Họ đạt được thành công cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, thể hiện năng lực xuất sắc để mọi người thấy khía cạnh tốt nhất của họ.

Họ cũng có thể nhận biết chính xác các cơ hội nên công việc kinh doanh ngày càng trở nên thông thuận, thu được lợi nhuận lớn. Mọi việc của con giáp tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ, có được cuộc sống hạnh phúc, tương lai có thể đạt được điều mà họ mong đợi.

Tuổi Thân

Tử vi cuối tháng 11 dự đoán rằng 3 con giáp này sẽ may mắn không ai sánh bằng, tài vận hanh thông, phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vốn có tính cách yêu đời, hóm hỉm. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ để tiến bước lên phía trước. Bản mệnh quảng giao, khéo léo trong giao tiếp nên thường nhiều bạn bè. Đi đến đâu tuổi Thân cũng có quý nhân phù trợ.

Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 11 này, tuổi Thân có quý nhân đưa đường chỉ lối, làm việc gì cũng đạt kết quả tốt mà không cần bỏ ra nhiều công sức. Thời đến, con giáp này cần nắm bắt và tận dụng hết các cơ hội xuất hiện trước mắt. Như vậy, bản mệnh có thể tăng nguồn thu nhập lên đáng kể. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần chú ý, kiếm được nhiều không có nghĩa là được tiêu nhiều. Vẫn nên quản lý tiền bạc một cách cẩn thận, ưu tiên cho việc tiết kiệm và đầu tư thay vì chi tiêu hoang phí.

Tuổi Dậu

Càng về cuối tháng, Ngũ hành tương sinh có lợi cho việc hợp tác, nhất là khi tuổi Dậu là người có tài năng, hoạt bát, được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thế nên hãy đừng làm cho người khác thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn nhé.

Cuối tháng 11 này đầu tư có lợi, bạn đang thu hút được nhiều tài lộc về mình nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn. Dịch Mã Chủ về dịch chuyển cho thấy công sức bỏ ra không ít nhưng bù lại sẽ có thành quả xứng đáng trong tương lai. Không ít người càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn.

Những người thuộc 3 tuổi này sẽ có những ngày cuối tháng 11 cực may mắn, tài khoản nhảy số liên tục, mua vé số trúng ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet

Nguyệt lệnh Lâm Quan cho thấy bản mệnh có cảm giác lạc lõng trong chuyện tình cảm, thậm chí giận thương cũng không được quan tâm. Tự lo, tự một mình xử lý với khó khăn khiến bạn buồn tủi.

Mỗi khi làm điều gì mới bạn đầy ắp hy vọng, thế nhưng nhanh nản vì đối mặt với khó khăn. Bạn phải trải qua cảm giác thất vọng này và sẵn sàng đối đầu mới có cơ hội thay đổi cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm