Bồ Tát che chở, 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7), top 3 con giáp hưởng thụ phúc đức trời ban, vận trình ngày càng rực rỡ, trong tay có sự nghiệp, túi có tiền, tim có tình, hưởng thụ cuộc sống

Tuổi Dần trong giai đoạn này sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Vào 2 ngày cuối tuần này, vận may của con giáp tuổi Dần sẽ tăng vọt, những độc khí và nghiệp chướng trước đó sẽ không cánh mà bay. Người tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Thời gian này, Dần sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc và thu được nguồn tài chính nhiều gấp bội phần trước đó.

Tử vi cuối 2 ngày cuối tuần này cho biết, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Nhìn chung, vận trình con giáp tuổi Mùi trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp khởi sắc. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Tài hùng biện của con giáp này sẽ gây ấn tượng với người khác. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ thuyết phục được khách hàng ký hợp đồng với mình.

Vận may liên tiếp kéo đến, công việc thuận buồm xuôi gió, có quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp leo lên một tầm cao mới, giai đoạn này có khả năng Mùi sẽ thu lợi lớn, phúc chồng phúc nghênh tiếp. Hơn thế nữa, người tuổi Mùi sẽ gặp được đối tượng ưng ý, nếu biết nắm bắt có thể sẽ trở thành bạn đời trăm năm.

Những người cầm tinh con dê trong 2 ngày cuối tuần này sẽ lên như điều gặp gió, trong ví của bản mệnh sẽ từ từ tích lũy nhiều khoản tiền hơn người. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá để xây dựng cuộc sống hơn người.

Tử vi cuối 2 ngày cuối tuần này cho biết, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, những người tuổi Ngọ được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, nên cuộc sống của họ luôn bình yên phẳng lặng hơn người.

Trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, những người tuổi Ngọ có cơ hội thăng tiến và kiêm được nhiều tiền khiến cho cuộc sống của họ thăng hoa bất ngờ. Trong công việc hay trong tình duyên tuổi Ngọ đều có cuộc sống viên mãn.

Bắt đầu từ giai đoạn này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận hanh thông. Sự nghiệp của người tuổi này lên hương trông thấy, vận khí ngày càng vượng. Người tuổi Ngọ làm ăn buôn bán thì các thương vụ đều suôn sẻ. Con giáp tuổi Ngọ có vận xui qua đi, tài lộc tăng lên gấp bội.

Trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, những người tuổi Ngọ có cơ hội thăng tiến và kiêm được nhiều tiền khiến cho cuộc sống của họ thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.