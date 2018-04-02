Bố mẹ làm VIỆC XẤU này con cái phải gánh tội thay, cả đời sống khốn khổ

Tâm linh - Tử vi 02/04/2018 15:22

Ông bà ta có câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, vậy nên trước khi làm điều gì xấu xa bạn hãy nghĩ đến hậu vận của con cái mình sau này.

Những tội ác sau sẽ khiến bạn phải nhận lấy báo ứng cả đời, ngay cả con cái cũng bị vạ lây.

Bố mẹ làm VIỆC XẤU này con cái phải gánh tội thay, cả đời sống khốn khổ - Ảnh 1
Những người phạm tội tà dâm, ngoại tình sẽ không bao giờ nhận được hậu vận tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

1. Tà dâm, bội bạc

Theo lời răn dạy của nhà Phật, vợ chồng nên duyên là nhờ duyên nợ. Vì có duyên nên mới nhận ra nhau trong biển người, là nợ nên mới gắn bó keo sơn, cùng nhau trải qua biết bao giông bão để gầy dựng gia đình. Vậy nên, những người tà dâm, ngoại tình sẽ phải chịu những báo ứng nặng nề bởi khi ấy họ không chỉ phản bội bạn đời mà còn đi trái lại luân thường đạo lý làm người.

Ngoại tình không chỉ khiến bạn đời khổ đau mà còn khiến con cái phải chịu thương tổn quá lớn và phải gánh nghiệp thay cha mẹ. Vì có gia đình ly tán, những đứa trẻ lớn lên sẽ xem nhẹ tình thân, luôn sống trong mặc cảm, tủi hờn và cô quạnh.

Bố mẹ làm VIỆC XẤU này con cái phải gánh tội thay, cả đời sống khốn khổ - Ảnh 2
Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và hãy dám nhận trách nhiệm về những gì mình thốt ra - Ảnh minh họa: Internet

2. Nói lời khẩu nghiệp

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai. Bởi trong rất nhiều trường hợp chỉ cần ta dịu giọng, ôn hoàn và bĩnh tĩnh trò chuyện thì mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp, dĩ hòa vi quý. Ngược lại, dùng lời đâm chọc, xỉa xói, thóa mạ hay bịa đặt sẽ đẩy câu chuyện đi xa sẽ khiến người trong cuộc day dứt, ray rứt, thậm chí gánh chịu những hàm oan.

Thế nên, khi đã làm cha làm mẹ bạn đã trưởng thành và cần có trách nhiệm với lời nói của mình. Hãy hiểu rằng, những gì bạn nói không chỉ phản ánh suy nghĩ, cốt cách của chính bạn mà còn quyết định phúc đức của con cái bạn.

3. Trộm cắp

Đừng nghĩ tranh cướp của người khác sẽ khiến bạn hả hê hưởng thụ, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Trên đời này, cái gì cũng có vay có trả. Hôm nay, bạn có thể trộm cắp của người khác thứ này nhưng ngày sau bạn phải dùng chính cuộc đời mình để trả giá.

Bố mẹ làm VIỆC XẤU này con cái phải gánh tội thay, cả đời sống khốn khổ - Ảnh 3
Cờ bạc, rượu chè đã khiến biết bao gia đình hạnh phúc nát tan, biết bao đứa trẻ bị cướp mất tương lai - Ảnh minh họa: Internet

4. Ham mê cờ bạc, rượu chè

Có bố mẹ sống buông thả, ham mê cờ bạc, rượu chè con cái dù thông minh, ngoan ngoãn đến mấy cũng hư hỏng. Chính bởi “nhà dột từ nóc” nên bố mẹ cần là tấm gương sáng để con cái noi theo, đừng khiến chân dung về phụ mẫu trong mắt trẻ trở nên méo mó, đừng tước mất tương lai của con vì bạn chỉ biết sống cho mình.

5. Sống vô cảm

Đến cỏ cây, muông thú còn có hồn thì hà cớ gì con người lại sống vô tâm. Hãy mang sự bao dung, ấm áp để đối nhân xử thế, hãy khiến người nhà của bạn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc, bạn đời nhận lấy tin yêu và con cái nhận được tình thương. Đừng sống vô tâm, hời hợt, cũng đừng tiếc công làm điều thiện lương bởi “đức thắng số” những việc xấu bạn làm sẽ khiến hậu vận của bạn ngập trong đớn hèn, con cái cũng bị vạ lây.

6. Bất kính với mẹ cha

Công ơn sinh thành của cha mẹ như núi cao biển rộng, con cái dù dùng cả đời cũng không thể báo đáp. Thế nên, nếu bạn chửi bới, đánh mắng hay ngược đãi cha mẹ mình thì chắc chắn trời Phật sẽ không bao giờ dung thứ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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