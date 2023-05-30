Thiên Ấn sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Ảnh hưởng của ngũ hành Thủy – Hỏa xung khắc khiến đường tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc nên duyên mỏng đến rồi lại đi, người độc thân dù có duyên gặp gỡ nhưng không giữ được tình yêu bên mình.

Trong khi đó những người đã có đôi gặp phải vấn đề về duy trì hạnh phúc gia đình. Vợ chồng hay xung khắc về những chuyện xoay quanh cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hai bạn nên tìm cách giải quyết triệt để chứ đừng giữ trong lòng để rồi nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn.

Chịu tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Ngày này có thể xảy ra đấu đá, cạnh tranh, chia bè phái trong nội bộ. Bạn tốt nhất chớ để bản thân vướng vào mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp với nhau, hãy giữ thái độ trung lập để vừa không bị khó xử vừa là để bảo vệ bản thân. Điềm báo tử vi còn cho thấy nguy cơ phá tài xuất hiện. Tuổi Ngọ thiếu thận trọng khi hợp tác làm ăn, dễ cả tin vào người khác, chẳng hề kiểm tra lại những thông tin nhận được cho trước khi thực hiện. Cuối cùng kết quả là tiền mất tận mang, bản mệnh cần rút ra bài học quý giá cho bản thân sau lần va vấp này.

Song ngũ hành xung khắc dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ của người tuổi Ngọ với nửa kia. Đôi bên chưa thực sự hiểu được những nỗi khó khăn mà đối phương đang phải trải qua, chỉ biết đòi hỏi những điều bản thân muốn cho nên mối quan hệ thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông dù tình yêu vẫn còn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có, đừng vì một phút nóng giận mà sau này phải hối tiếc. Thêm vào đó, tuổi Mùi còn có thể gây hao hụt tài chính trong ngày này. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như rất tốt đẹp, dễ dàng nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài.

Vận trình tình duyên cũng ảm đạm, vận đào hoa kém sắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình. Trong khi đó, người có đôi lại gặp phải nhiều vấn đề khiến bản mệnh không muốn tiếp tục với mối quan hệ hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm