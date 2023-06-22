Bộ 3 con giáp Trời an định mệnh giàu sang, mở mắt là có TIỀN NHẢY VÀO TÚI, may mắn ngút trời, đón tin vui tới tấp, số đỏ như son, tìm được một nửa như ý, khiến ai cũng ngưỡng mộ bắt đầu từ ngày 26-30/6

Sự nghiệp gặp Tỷ Kiên cảnh báo tuổi Thân nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, bạn làm ăn chung trong thời gian tới đây. Tiểu nhân sinh ghen ghét, họ cho rằng bạn may mắn mà có được nhưng không ai hiểu bạn đã trải qua giai đoạn khó khăn đến thế nào, thậm chí kể ra cũng không ai tin. Thân đang tự ép bản mình trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan nên thu nhập sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Làm việc gì bạn cũng cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát.

Cục diện Thổ sinh Kim bù đắp cho tuổi Thân trên con đường tình cảm. Bạn được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, có thời gian đưa con cái đi chơi.

Dần làm chủ được công việc nhờ Tam Hợp chỉ đường. Kinh doanh có lời, đầu tư chứng khoán thuận lợi, khai trương cửa hàng hay đi xa đều tốt. Con giáp này cứ chịu khó học thêm kiến thức, chăm chỉ tìm tòi thì trình độ lên cực nhanh. Tiền tài cũng khởi sắc hơn hẳn nhờ Thiên Tài trợ giúp. Những thứ vô dụng, cho dù có rẻ thế nào bạn cũng không mua. Cách quản lý tiền của bạn gần đây rất thông minh. Nhiều người còn may mắn có tiền nhờ nghề tay trái, trúng xổ số.

Nhưng bản mệnh cần cẩn thận trong đường tình vì lâm cục diện Mộc Thổ bất dung. Đàn ông cũng có nhiều áp lực nên làm vợ hãy thông cảm và thấu hiểu cho chồng một chút. Ai muốn dạy dỗ con cái nên hạn chế dùng đòn roi để dạy con.

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Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên cẩn thận khi công việc có thể dính đến kiện tụng, cấp dưới, chính quyền. Việc gì cho qua được thì hãy cho qua, hãy an phận chứ kéo có rắc rối ập đến. Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt. Sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Ngày này tuổi Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp có chuyến đi chơi dài thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm