Bộ 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc về nhà vào cuối tuần này (20/8 - 21/8), tiền bạc chất đống, sổ hồng đầy tủ, vàng dát đầy người

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 04:32

Đây là 3 con giáp được dự báo sẽ phát tài cực to, may mắn liên tục đến vào 2 ngày cuối tuần. Hãy xem họ là ai?

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đã trải qua thời gian khá dài không được may mắn, suôn sẻ vì vậy cuộc sống của tuổi Dậu đã đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng những khó khăn ấy sẽ chóng qua khi bước sang cuối tuần này bởi có sự xuất hiện của Hồng Loan, Thái Âm cát tinh. Chẳng những phù trợ cho đường nhân duyên mà còn rất tốt cho công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ, tài lộc đủ đầy, đặc biệt là nữ mệnh sẽ được may mắn hơn người.

Nếu tuổi Dậu chưa có người yêu thì thời điểm này rất thích hợp để tìm kiếm một nửa còn lại. Họ đang có một tình yêu đẹp thì hãy tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng, cũng như tiếp lửa cho mối tình đó. Khi đã cảm thấy tình yêu đủ sức mạnh và sự chín chắn hãy thúc đẩy tiến tới hôn nhân trong năm mới này vì dự báo đây là năm vô cùng đẹp để tuổi Dậu có cuộc sống sang 1 trang mới.

Bộ 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc về nhà vào cuối tuần này (20/8 - 21/8), tiền bạc chất đống, sổ hồng đầy tủ, vàng dát đầy người - Ảnh 1
Tuổi Dậu đã trải qua thời gian khá dài không được may mắn, suôn sẻ vì vậy cuộc sống của tuổi Dậu đã đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng những khó khăn ấy sẽ chóng qua khi bước sang cuối tuần này bởi có sự xuất hiện của Hồng Loan, Thái Âm cát tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp may mắn và thịnh vượng, không thể không nói tới người tuổi Hợi. Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Bằng mọi cách, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Bộ 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc về nhà vào cuối tuần này (20/8 - 21/8), tiền bạc chất đống, sổ hồng đầy tủ, vàng dát đầy người - Ảnh 2
Bằng mọi cách, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự báo, cuối tuần này, việc kinh doanh, buôn bán của tuổi Ngọ thành công rực rỡ. Kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, mua may bán đắt, thu được khoản tiền tích lũy khá lớn. Vận may tài chính luôn song hành với tuổi Ngọ, chỉ cần bản mệnh chú trọng tích lũy là đời sống vật chất rủng rỉnh, không những bản thân sung túc mà người thân trong gia đình cũng được nhờ cậy.

Tử vi cho thấy, tuổi Ngọ khá nhanh nhạy về tài chính, lại sẵn tính quyết đoán nên đầu tư “mát tay”. Bản mệnh có thể thử sức với một vài hạng mục đầu tư mang tính mạo hiểm. Tất nhiên, lợi nhuận thường đi kèm rủi ro, quan trọng là khả năng phân tích, đánh giá vấn đề của bạn nhạy bén tới đâu. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, cuối năm 2022 còn có thể mua được biệt thự, tậu xe sang. Mọi việc chẳng có gì là vấn đề khó khăn với bạn.

Bộ 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc về nhà vào cuối tuần này (20/8 - 21/8), tiền bạc chất đống, sổ hồng đầy tủ, vàng dát đầy người - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp dự báo, cuối tuần này, việc kinh doanh, buôn bán của tuổi Ngọ thành công rực rỡ. Kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, mua may bán đắt, thu được khoản tiền tích lũy khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng

Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng

Tử vi có nói, thứ 7 cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn. Công việc, sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió.

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