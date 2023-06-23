Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhận ân sủng Trời cao, khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ từ 24/6-29/6

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 23:04

Dân gian có câu: "Sau cơn mưa trời lại sáng", 3 con giáp sau đây không bao giờ chùn bước trước những khó khăn, họ được đền đáp xứng đáng sau những khổ cực.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể dễ dàng hoàn thành công việc sớm hơn cả dự định đặt ra. Sự tự tin lên cao cũng giúp con giáp này hăng hái thể hiện mình, nhất là trong những tình huống sinh hoạt tập thể, đóng góp không ít sáng kiến độc đáo, cải thiện hiệu suất công việc. Tuy nhiên, hung thần Thiên Quan cảnh báo nguy cơ có kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối, ngấm ngầm tìm thời cơ để gây bất lợi cho con giáp này. Có thể những gì bạn đạt được và thể hiện khiến kẻ đó ganh ghét, muốn hạ bệ danh tiếng của bạn. Bạn có thể tự tin, nhưng đừng trở nên hống hách khoe khoang.

Chuyện tình cảm không có gì phải lo lắng. Các cặp đôi dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Người độc thân rất có thể sẽ gặp tiếng sét ái tình với một người nào đó. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa những cảm xúc nhất thời và một mối quan hệ nghiêm túc.

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhận ân sủng Trời cao, khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ từ 24/6-29/6 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc. Đôi khi bản mệnh suy nghĩ thái quá, nói năng không kiêng nể bất cứ ai, vô tình tự gây ra bất lợi cho chính vận trình sự nghiệp của mình không chỉ hiện tại mà sau này. Thêm vào đó, tuổi Mùi còn gặp nhiều thua thiệt trong cạnh tranh, làm ăn. Con giáp này luôn nhiệt tình xông pha nhưng lại thiếu tầm nhìn xa trông rộng, gặp bất lợi cũng chỉ vì sự nóng vội. Đặc biệt, đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt lợi thế của bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng có phần ảm đạm. Trong mối quan hệ giữa những cặp đôi, sự hiểu lầm đang khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần. Nếu không tìm cách hóa giải, mối quan hệ này rất khó cứu vãn.

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhận ân sủng Trời cao, khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ từ 24/6-29/6 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không nên nóng nảy, gây hấn với mọi người xung quanh. Đôi khi, bạn cần "chín bỏ làm mười" để tránh những khúc mắc không đáng có, khiến chuyện vốn rất đơn giản trở nên phức tạp. Người làm kinh tế cũng cần hết sức cẩn thận khi đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Dù nhìn thấy người khác làm ăn có lãi, bạn cũng chớ nên vội vàng. Hãy cân nhắc tình hình thực tế cũng như thực lực của bản thân trước đã.

Thủy khắc Hỏa cho thấy những bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách hơn. Đôi bên không chịu thỏa hiệp với nhau trong bất cứ vấn đề gì nên thường xuyên tranh cãi.

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhận ân sủng Trời cao, khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ từ 24/6-29/6 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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